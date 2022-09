Le domaine skiable d'Isola 2000 augmente de deux euros les tarifs de ses forfaits

Trente huit euros le forfait, contre 36 la saison dernière. Le domaine skiable Isola 2000 maintient le cap dans la tempête face à la hausse prix de l'énergie. "Deux euros de plus pour skier cet hiver chez nous, mais notre forfait reste l'un des moins chers de France. [...] Nous souhaitons impacter le moins possible nos clients" témoigne la maire d'Isola Mylène Agnelli.

10% de réduction de la dépense énergétique

Face à la hausse des coûts de l'énergie, les horaires des remontées mécaniques ne seront pas modifiés par exemple.

En revanche, comme les autres communes de la métropole, Isola s'engage à diminuer ses dépenses énergétiques cet hiver. "Nous visons 10% d'économie affirme Mylène Agnelli. Nous avons équipé le plus possible la galerie marchande d'Isola de détecteurs de mouvement pour contrôler l'éclairage. Même chose dans les rues, où les lumières seront éteintes entre 23 heures et 5 heures du matin."

"Les saisons seront peut-être un peu moins longues, mais le ski sera toujours là." - Mylène Agnelli, maire d'Isola

La station d'Isola 2000 ouvre généralement début décembre et ferme fin avril. Une situation de moins en moins tenable avec le réchauffement climatique ? Là encore, la maire rassure : "Nous avons la chance, à Isola, que le bas de la station soit à 2.000 mètres d'altitude. Nous sommes préservés pour les 40 prochaines années, selon les études les plus sombres."