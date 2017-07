Le dossier GM&S de nouveau devant le tribunal de commerce de Poitiers ce lundi

Le tribunal de commerce de Poitiers doit de nouveau examiner, ce lundi, le dossier de reprise de l'usine GM et S de La Souterraine par la société GMD. Mais toutes les conditions fixées par le repreneur potentiel ne sont pas réglées.

Peut-être le verdict dans le dossier GM et S, en tout cas c’est une nouvelle journée importante pour les 277 salariés, en lutte depuis huit mois. Le tribunal de commerce de Poitiers doit de nouveau examiner le dossier de reprise de l’usine de La Souterraine par la société GMD.

Deux conditions suspensives

Dans le détail, il s’agit de vérifier si les dernières conditions fixées par le repreneur potentiel sont bien remplies.

- La première ce sont les 15 millions d’euros d’investissement dans l’usine. La somme est bien réunie, à en croire le Ministre de l’économie, grâce aux constructeurs Renault et PSA, ainsi qu’à l’Etat.

- En revanche, on ignore encore si la deuxième condition est réglée. Elle est liée au contrat de location des murs de l’usine. Le repreneur refuse de payer l’entretien et les travaux. La SCI propriétaire des murs va-t-elle accepter de les reprendre à son compte ?

Liquidation ou nouveau sursis ?

S’ils ne se mettent pas d’accord, l’offre de GMD ne sera pas valide, la liquidation de GM&S devrait être prononcée ce soir. Mais si un accord est trouvé sur ce bail, alors l’offre de GMD sera considérée comme « valablement déposée ».

Pour autant, la reprise ne serait pas actée dans la foulée. Le tribunal devrait alors donner un nouveau rendez-vous, pour que l’administrateur judiciaire et le Comité d’entreprise de GM et S aient le temps d’examiner le dossier et d’émettre un avis.

Les salariés déterminés à poursuivre les actions

Une nouvelle audience aurait alors lieu dans plusieurs jours, voire à la fin de l’été. C’est cette dernière solution que réclament les salariés, afin qu’ils aient le temps de négocier les fameuses primes supra-légales ou des reclassements pour les 157 personnes qui ne seraient pas reprises.

Du côté des salariés, Vincent Labrousse, délégué CGT, affirme que quelle que soit la décision du tribunal, les salariés mèneront de nouvelles actions dans la semaine, sur le modèle du blocage de l'usine Renault de Villeroy, dans l'Yonne, la semaine dernière. Ils se réunissaient lundi matin pour y réfléchir.