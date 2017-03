Le "Dressing du cœur" au profit des plus démunis

La Fédération Nationale de l'Habillement lance sa grande collecte de vêtements pour Emmaüs à partir de ce mercredi et jusqu'au 31 mars. L'occasion de faire le ménage de printemps et de déposer dans les boutiques de la région les vêtements dont vous ne voulez plus pour faire un don aux plus démunis.

C'est la période du grand ménage de printemps, l'oschterputz en alsacien, l'occasion de faire le tri dans ses vêtements et de faire une bonne action. A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 mars se tient le Dressing du cœur au profit d’Emmaüs. La Fédération nationale de l'habillement lance sa sixième édition de la grande collecte de vêtements au profit des plus démunis. Des centaines de boutiques participent en France. Tous les vêtements de jour ou de nuit propres et en bon état, pour femmes, hommes et enfants peuvent être déposés dans les magasins participants lors du Dressing du Cœur. Les dons seront remis à la fin du mois à Emmaüs.

Faire plaisir et donner une seconde vie au vêtement

A Strasbourg, la lingerie Schmitt participe. On peut tout aussi bien déposer des vêtements de jour comme de nuit, Michèle Lacour, la responsable du magasin : "Ils ne prennent pas les slips parce que c'est une question d’hygiène. On peut apporter le soutien-gorge, le fond de robe, la chemise de nuit. J'accepte également les costumes et les pantalons de ville." Les vêtements troués ou tachés ne sont pas acceptés. L'idée c'est de faire plaisir et donner une seconde vie au vêtement : "aider une autre personne. qui ne regardera peut-être pas la dernière mode ou le dernier colorie et qui sera content de porter quelque chose de qualité." Une action qu'elle aime partager avec ses clientes. Yvette compte bien faire un don "D'avoir des armoires pleines d'affaires qu'on ne mets plus autant faire profiter les autres." Le magasin participe lui aussi et offre un bon de 5 euros en échange des vêtements donnés.

En Alsace, une quinzaine de magasins participent à l'opération Dressing de coeur -

Retrouvez les magasins participants sur le site de la Fédération. L'année dernière près de 60 tonnes de vêtements ont été collectées en France au profit des personnes dans le besoin.