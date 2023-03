Le droit syndical serait-il bafoué dans les transports en communs à Béziers ?

Alors que se profilent des élections interprofessionnelles, la CGT Vectalia monte au créneau à Béziers et dénonce les méthodes de l'UNSA. Elle accuse sa représentante, qui est par ailleurs agent de maitrise, de menaces et d'humiliations. L'intéressée s'en défend et parle d'une cabale syndicale.

Mobilisation de la CGT devant Vectalia Béziers - CGT Les sorties et les entrées de bus de l'agglomération de Béziers (Hérault) ont été légèrement perturbées ce jeudi au dépôt de l'entreprise Vectalia. Une cinquantaine militants CGT, dont des représentants de la Fédération des transports venus de toute la France ont distribué des tracts entre 12h et 14h afin de sensibiliser les conducteurs de bus. ⓘ Publicité Un rassemblement inhabituel pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme du harcèlement, des menaces et humiliations dont certains seraient victimes depuis l'été dernier. "Les nouveaux adhérents ont peur de dire qu'ils viennent de prendre leur carte à la CGT par craintes de représailles" Les représentants de la CGT pointent du doigt le syndicat UNSA, proche du patronat et plus particulièrement sa représentante, Christiane Escarguel, responsable des contrôleurs de bus. L'UNSA, majoritaire depuis 1996 aurait du mal à accepter l'arrivée en juillet 2022 de la CGT au sein de l'entreprise. Force Ouvrière avait déjà fait part de ses difficultés à créer une section au sein de l'entreprise en raison de craintes de représailles. "On nous empêche de nous installer par peur que la CGT se développe trop" Perrine Rouanet, la représentante de la CGT, dit elle-même faire l'objet de menaces de certains cadres, dont des élus UNSA et de délégués du personnel. L'UNSA craindrait-elle pour son avenir ? De nouvelles élections sont prévues à l'automne prochain. loading 70 % des 140 salariés auraient pris leur carte d'adhérents à l'UNSA d'après ce syndicat. La CGT Vectalia Béziers reproche à sa direction de ne pas intervenir. Sa représentante demande aujourd'hui que cessent ces agissements d'un autre temps. "Les salariés ont le droit de choisir leur syndicat" dénonce Perrine Rouanet. Au lieu de mener un combat commun, nous avons des mûrs qui nous empêchent de nous installer. Des nouveaux adhérents ont peur de dire qu'ils venaient de prendre leur carte à la CGT par craintes de représailles. Certains ont assumé et ont eu du chantage". Christiane Escarguel, la représentante de l'UNSA dément les accusations portées à son encontre et son syndicat*. "Nous sommes dans une année d'élections. Ces gens en veulent à UNSA qui est majoritaire. Je suis sans cesse attaqué. Ils n'ont de cesse de nous salir et nous dénigrer" "Je suis propre. Je n'ai rien à me reprocher. Qu'ils apportent les preuves"- Christiane Escarguel loading "Nous sommes majoritaires depuis 1996. Les élections sont en fin d'année. Toutes ces attaques sont menées dans ce but-là. Le syndicalisme c'est de s'unir pour l'intérêt de tous. Je trouve cela bien dommage. Qu'ils amènent les preuves de ce qu'ils avancent. Je suis droit dans mes bottes. C'est une cabale qu'ils ont monté. Les enquêtes sont menées. Nous aurons les résultats. On verra qui aura raison. je n'ai pas pour habitude d'insulter les collègues. Ils mettent tellement la pression à mes aux salariés qu'ils viennent chez moi. La CGT met la pression et n'a pas compris ce qu'est le syndicalisme. La direction parle d'un épiphénomène. Richard Baldacchino assure que le climat dans l'entreprise est serein et qu''il n'y a pas de chasse aux sorcières. Deux enquêtes internes ont été menées suite aux signalements de salariés évoquant ces pressions. Mais sans succès. Les éléments ont été jugés insuffisants. Alors qui dit vrai ? L'UNSA parle de diffamation. S'agit seulement d'une guéguerre de syndicats ? La période est propice. Les prochaines élections permettront peut-être en novembre prochain d'y voir plus clair. Mobilisation de la CGT devant l'entreprise Vectalia à Béziers - CGT Ma France : Mieux vivre Après vous avoir interrogés sur les "économies d'énergie", nous avons choisi de nous intéresser à vous, via cette nouvelle consultation citoyenne, lancée avec Make.org . Que faites-vous ou que voudriez faire pour améliorer la qualité de votre quotidien, de votre vie même ? Bien-être, activités physiques, alimentation, activités créatives, voyages, réorientation professionnelle, changement de vie, valeurs familiales, etc. : partagez avec les autres vos bonnes idées, actions et réflexions.