Le drone ne connaît pas la crise à Servian

L'entreprise biterroise Instadrone, installée à Servian (Hérault), est sollicitée partout en France et à l'étranger pour ses prestations de services avec des drones. Cette société a multiplié son chiffre d'affaires par 13 depuis sa création il y a six ans.

Depuis quelques années, le marché des drones professionnels, qu'il s'agisse de vente de matériel ou de prestation de services, explose en France. Un ancien gendarme, installé à Servian dans le Biterrois, a eu le nez creux en se lançant dans l'aventure en 2014. Instadrone est alors créée. Six ans après, la petite entreprise a connu un développement inespéré.

Un chiffre d'affaires multiplié par 13 en six ans : 2,7 millions d'euros en 2020

La société héraultaise, qui emploie aujourd'hui 12 salariés à Servian compte à présent 27 agences sur le territoire national et cinq à l’étranger (Belgique, Espagne, Maroc, Angola et récemment l'Italie). Elle récupère et analyse des données techniques pour certains secteurs industriels, comme l'énergie, l'environnement, l'agriculture ou le BTP.

''Nous sommes une référence aujourd'hui sur le marché français'' explique Cédric BOTELLA, le directeur d'Instadrone Copier

Le drone simplifie les tâches

Après le succès ces dernières années des prises d'images aériennes pour les médias, une foule d'applications nouvelles ont fait leur apparition : des relevés topographiques à la modélisation en 3D d'édifices pour la préservation du patrimoine, en passant par le suivi des cultures agricoles

Le drone n’est pas qu’un simple jouet

La société biterroise propose aujourd'hui des services dans de très nombreux domaines avec une flotte de 80 drones (topographie, modélisation, prestation agricole, télécommunication...). "Nous fournissons aux industriels des prestations adaptées à leurs besoins, dans le domaine des télécommunications, pour la géophysique, pour les inspections d’infrastructures" explique le patron de l'entreprise.

Le petit dernier, un drone flottant, permet notamment d'examiner les fonds marins. Cet équipement a été testé dernièrement dans le port du Cap d'Agde. Plus petit qu'un bateau, il se rend dans les moindre espaces et permet d'orienter le travail des dragues.

Drone flottant testé dans le port du Cap d'Agde - INSTADRONE

Instadrone est actuellement le premier réseau de télépilotes sous licence de marque et possède le plus grand parc de drones en France. En juin dernier, le groupe Iliad Free-Mobile est entré dans le capital de la société biterroise et est actionnaire à hauteur de 30%. Instadrone est sur le point de s'installer en Italie, à Rome. La société ne compte pas en rester là et devrait recruter dans les prochaines semaines.

Le marché du drone est fortement atomisé : 40 constructeurs et 7.000 opérateurs étaient recensés par la Fédération professionnelle du drone civil au début de l'année 2019 : auto-entrepreneurs, très petites entreprises, une centaine de startups qui portent des projets technologiques. Parrot, Azur Drones, Delair Tech, Drone Volt figurent parmi les constructeurs leaders du marché en France. Quelque 610 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été générés par les ventes de drones civils en France en 2018, soit une hausse de 42,4% en moyenne annuelle sur la période 2014-2018 (derniers chiffres communiqués).

Drone utilisé dans une canalisation - Instadrone

Analyse agricole - Instadrone

Bonus : la vidéo officielle de la Ville de Béziers filmé par un drone Instadrone