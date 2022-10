Le dynamisme retrouvé du commerce à La Roche-sur-Yon

Le commerce se porte bien à La Roche-sur-Yon. 31 nouvelles boutiques diverses ont ouvert dans le centre-ville ces six derniers mois. L'une des dernières située place du marché s'appelle les "Ateliers de Paulette". Justine y propose des objets relookés, des meubles, objets décoratifs, vêtements et bijoux . "L'après Covid a mis pas mal de réflexion dans notre façon de consommer, donc on a bien réfléchi", confie Justine qui propose aussi un atelier et des conseils pour celles et ceux qui souhaitent rénover un vieux meuble.

Non loin de là, rue De Gaulle, chez Milota, Aline propose dans un esprit brocante des meubles de seconde main. "C'est des meubles souvent oubliés, désuets pendant un temps et qui reviennent à la mode comme le formica (...). J'étais partie sur la vente en ligne et de fil en aiguille je suis arrivée à l'installation en boutique, c'est un pari".

Aline dans sa brocante Milota © Radio France - Yves-René Tapon

"La ville a vraiment changé." - Anne-Sophie

Dans la principale rue piétonne Clémenceau Anne-Sophie et Frédéric ont ouvert l'Appart, boutique de vêtements. "Moi j'avais envie de revenir en Vendée car je suis vendéenne, et on trouve qu'il y a une vraie dynamique à la Roche-sur-Yon, confie-t-elle, je suis partie d'ici à 18 ans et la ville a vraiment changé, ça fait plaisir à voir (...) On parle beaucoup du commerce sur internet mais on voit avec plaisir les gens revenir vers le commerce physique."

Anne-Sophie et Frédéric ont ouvert l'Appart boutique de vêtements rue Clémenceau © Radio France - Yves-René Tapon

On a un vrai dynamisme commercial sur la ville. 31 ouvertures de commerces c'est important. Frédérique Pépin

Une prochaine ouverture attendue face aux Halles sera en lieu et place de l'ancien Maxi Bazar un restaurant italien. Toutes ces arrivées réjouissent évidemment l'adjointe au commerce à La Roche-sur-Yon Frédérique Pépin: "C'est une ville en mouvement, en mutation, quand il y a des porteurs de projets on regarde avec eux le meilleur emplacement, et on les accompagne avec l'aide aux façades (...) Le commerce de centre-ville et dans les quartiers est essentiel en complément des grandes surfaces de périphérie" conclue l'élue qui ne cache pas sa hâte de voir achevés les travaux autour des Halles. Si tout va bien au printemps prochain ?

Frédérique Pépin adjointe au commerce à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-René Tapon

