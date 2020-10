Le e-commerce, l'avenir de la vallée de la Fensch ?

La communauté d'agglomération du Val de Fensch et Cap Fensch, la fédération des commerçants, se sont réunies ce lundi pour travailler à des solutions pour aider les commerçants et les artisans à garder la tête hors de l'eau pendant la crise.

Comment faire face à la crise sanitaire, surtout quand on est un artisan ou un petit commerçant ? La Communauté d'Agglomération du val de Fensch et l'association des commerçants Cap Fensch ont travaillé ensemble pour élaborer des pistes qu'elles ont présenté ce lundi à Serémange-Erzange.

Le drive a augmenté de 35% depuis le début de la pandémie

Parmi ces pistes, le développement du drive : "ça explose, remarque Michel Liebgott, le président de la communauté d'agglomération, invité de France Bleu Lorraine ce mardi. +35% durant la période Covid. Et le drive n'est pas réservé aux très grands hypermarchés ! On peut l'appliquer pour les petits commerçants." Une plateforme va donc voir le jour, sur laquelle n'importe quel commerçant du Val de Fensch pourra s'inscrire et mettre en ligne ses produits.

Local dédié, casiers réfrigérés, livraisons à la maison

Ensuite, les clients n'auront plus qu'à venir chercher leurs commandes au magasin, "ou dans un local dédié en ville qui sera ouvert au-delà des heures habituelles de commerce, précise Michel Liebgott. On envisage même des casiers réfrigérés pour certains types de produits." Des regroupements chez certains commerçants ou même des livraisons à domicile sont également envisagés.

Cette période a montré que le e-commerce n'est pas réservé aux géants comme Amazon ou Aliexpress, mais qu'on peut aussi l'appliquer au niveau local."

Autre piste : une carte de fidélité numérique, "avec des tarifs plus intéressants" pour les clients du Val de Fensch, même si son mode de fonctionnement "n'est pas encore tranché", indique le président. "Mais clairement, cette période a montré que le e-commerce n'est pas réservé aux géants comme Amazon ou Aliexpress, mais qu'on peut aussi l'appliquer au niveau local."

Le fonds de résistance "pas consommé en totalité"

Il y a aussi des aides strictement financières, comme le fonds de résistance, financé par l'Etat, la Région mais aussi la communauté d'agglomération. Mais "il n'est pas consommé en totalité, remarque Michel Liebgott. Ce que demandent les commerçants, ce n'est pas seulement de l'argent pour passer une période difficile, c'est un nouveau mode de distribution."