Le FabLab de Sanofi à Montpellier a créé une vidéo en réalité virtuelle pour déstresser les enfants au CHU

Deux casques de réalité virtuelle sont mis à la disposition de l'hôpital Lapeyronie de Montpellier. Ils diffusent un petit film pour montrer aux enfants le chemin qu'ils vont faire pour aller jusqu'au bloc opératoire. Cette solution faite pour faire déstresser les jeunes patients avant leur opération a été développée par le laboratoire d'innovation, le FabLab de Sanofi.

Entretien avec Stéphane Gilles, le coordinateur du FabLab de Sanofi à Montpellier.

Ce casque de réalité virtuelle est proposé aux enfants quinze jours avant leur opération. Qu'est-ce qu'ils voient dans ce petit film ?

Ils vont vraiment voir ce qui va se passer à partir du moment ou il lâche la main de papa et maman. Tout le parcours, les couloirs du CHU jusqu'à la salle d'opération et ensuite la salle de réveil. Il y a un gros focus sur la salle d'opération. On explique à l'enfant les appareils qu'il va pouvoir rencontrer, le personnel qu'il va rencontrer.

On crée aussi une sensation de déjà vu par la présence d'une mascotte. C'est un petit nounours qui va parler à l'enfant pendant le déroulé du parcours patient. Et le jour J, ce nounours va se retrouver dans la réalité. On va le mettre sur le brancard et ça va déclencher une sensation de déjà vu chez l'enfant.

En quoi ça permet de baisser l'anxiété de l'enfant avant de se faire opérer ?

Avec cette sensation de déjà vu, il va être moins stressé, il aura moins d'angoisse sur ce qui va se passer. On va le mettre sur le brancard. L'idée c'est vraiment de montrer à l'enfant que le parcours est assez fluide et il va se retrouver dans un environnement qu'il connaît déjà.

Est-ce que ce sont donc les vraies salles d'opération de l'hôpital ? Comment vous avez fait pour modéliser tout ça ? Est ce que vous vous êtes rendus sur place ?

Au tout début, effectivement, on est venu avec un étudiant qui a pris en charge la modélisation du lieu. On a pris des photos et tout a été remodélisé à partir de photos. Donc on a exactement les mêmes plans que le bloc opératoire de pédiatrie. Tout a été modélisé assez finement même les peintures des murs, les fresques qui ornent le département ont été recréées de façon à être aussi proche de la réalité que possible et de rendre le module très immersif.

Pour voir cette vidéo créée par Sanofi, cliquez ici.

