Le fabricant américain Wolfspeed annonce l'installation d'une grande usine de semi-conducteurs dans la Sarre

La plus grande usine de semi-conducteurs en carbure de sillicium du monde va s'installer juste à côté de la Moselle ! Le fabricant américain de puces Wolfspeed annonce, mercredi 1er février, qu'il va construire une gigantesque usine sur la commune d'Ensdorf, à quelques kilomètres de Sarrelouis, dans la Sarre. Le site étendu sur 14 hectares, où trônait auparavant une centrale électrique à charbon, fabriquera des semi-conducteurs en carbure de silicium, utilisés notamment dans les voitures électriques. Le groupe Wolfspeed va investir deux milliards d'euros dans cette nouvelle usine, qui devrait créer 600 emplois directs, et au moins 400 postes indirects, selon la ministre-présidente de la Sarre.

L'annonce a été faite à Ensdorf en présence du ministre de l'Économie Robert Habeck et du chancelier allemand Olaf Scholz. Cette nouvelle usine fait partie d'un plan plus large du groupe Wolfspeed, avec des investissements de 6,5 milliards d'euros pour développer ces technologies de carbure de silicium, notamment aux États-Unis. Le groupe automobile ZF, qui emploie 1.000 frontaliers en Sarre, a aussi annoncé un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros dans cette nouvelle usine. En parallèle, un centre de recherche et de développement autour de ces technologies sera implanté ailleurs en Allemagne.

Réduire les dépendances

Les semi-conducteurs en carbure de silicium ne serviront pas uniquement pour les véhicules électriques, ils seront aussi utilisés dans les énergies renouvelables. "Le carbure de silicium est la réponse à certains des plus grands défis de notre époque", explique Gregg Lowe, le PDG de Wolfspeed. "Grâce à ces semi-conducteurs, les véhicules électriques peuvent se recharger plus rapidement et gagner en autonomie, ce qui contribue à accélérer la transition des véhicules thermiques vers les véhicules tout électriques. Les fermes solaires gagneront aussi en efficacité et pourront envoyer plus d'énergie verte dans le réseau. Cette technologie requiert des équipes extrêmement compétentes, et dans nos recherches, nous sommes tombés sous le charme de la Sarre."

Une aubaine aussi pour l'Allemagne, qui tente de devenir le hub européen des semi-conducteurs, après la pénurie mondiale en provenance de l'Asie. "Grâce à cette nouvelle usine de micropuces, l'industrie européenne bénéficiera également d'un approvisionnement fiable en semi-conducteurs", se réjouit Olaf Scholz, le chancelier allemand. "Ces dernières années, l'Allemagne et l'Europe ont pu constater à quel point cela était important quand les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs se rompent. La pandémie nous a appris que nous devons développer notre résilience technologique, numérique et logistique. C'est pourquoi nous allons systématiquement réduire les dépendances et les vulnérabilités."

Les travaux de la future usine devraient commencer dans les prochains mois, quand l'Union européenne aura donné son feu vert aux financements de l'Allemagne et de la Sarre.