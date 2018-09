Poitiers, France

Pour l'usine poitevine de SAFT qui emploie déjà près de 600 salariés, l'avenir s'annonce radieux. Le groupe veut faire de Poitiers son unique site de production d'électrolyte. Ce liquide intervient dans la composition des batteries au lithium. A terme, Poitiers va donc alimenter les autres usines du groupe, notamment en Angleterre et en Chine.

Une unité ultra-moderne

Le nouveau bâtiment aura des quais de déchargement confinés, un système de traitement de l'air pour éviter toute pollution et des bacs de rétention pour prévenir un éventuel déversement de produit chimique et sa dispersion dans la nature.

Classement bientôt en SEVESO

SAFT envisage aussi d'augmenter sa production sur les petites et les grandes piles. Conséquence de cette montée en puissance : l'usine poitevine va bientôt figurer sur la liste des sites classés SEVESO seuil bas dans la Vienne. Cela signifie un renforcement de la sécurité sur place pour faire face au risque industriel. Le site se trouve en pleine ville, entouré d'habitations et de commerces. Cette situation sera prise en compte par l'entreprise et les autorités.

Des emplois à saisir

Bon à savoir, la SAFT recrute à Poitiers. Il y actuellement 13 postes à pourvoir (opérateurs de production, responsables, informaticiens). L'agrandissement du site devrait permettre une trentaine d'embauches supplémentaires sur les quatre prochaines années.