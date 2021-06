Le fabricant de canapés Néology représentera la Corrèze au salon du Fabriqué en France à l'Élysée

Il fait trois mètres d'envergure. Sa ligne est résolument contemporaine. Ce qu'augmente encore sa teinte bleue canard. "C'est peut-être celui qui est le plus emblématique de notre capacité à fabriquer des choses un peu spécifiques et sur-mesure" souligne Pierre Delmas, directeur de Néology, le fabricant de sièges et canapés haut-de-gamme basé à Naves près de Tulle. C'est ce modèle, baptisé Newton, qui a été choisi pour être exposé au Palais de l'Élysée début juillet. Car Néology représentera la Corrèze à la Grande exposition du Fabriqué en France, deuxième du nom.

Français de A à Z

"Une fierté" pour Pierre Delmas. Une reconnaissance aussi car le made in France est une vraie philosophie pour l'entreprise depuis sa création en 1973. L'entreprise a d'ailleurs reçu le label "origine France Garantie" en 2019. "C'est quelque chose que l'on défend. Sans se mettre en avant sur la qualité de nos produits par rapport aux autres mais vraiment pour assurer une traçabilité". De fait tous les canapés et sièges de Néology sont fabriqués de A à Z à Naves par la trentaine de salariés. Même leurs composants, cuirs, mousses, tissus, bois, sont français, à de rares exceptions près dues à "des spécificités techniques imposées par des contrats" précise Pierre Delmas.

Une reprise dopée par le made in France

Et ça marche. Même de mieux en mieux. Surtout depuis la crise économique et la pandémie. Néology, qui vend ses canapés aux particuliers mais plus encore aux collectivités et surtout aux hôtels, a souffert ces derniers mois notamment de la chute des commandes des professionnels de l'hôtellerie. Mais elle repart très bien désormais et le made in France y a sa part. "On sent une reprise un peu plus marquée avec les fabrications françaises". Pierre Delmas précise même que Néology a décroché des contrats qu'elle n'aurait pas eu auparavant.