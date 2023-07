Le fabricant de chaussons Sodopac installé en Dordogne veut se faire connaître

Depuis 1947, la Sodopac fabrique des chaussons dans son atelier d'Augignac près de Nontron en Périgord vert. Chaque année, l'entreprise fabrique près de 600.000 paires de pantoufles, ce qui en fait le plus gros fabricant de chaussons de France.

L'entreprise a été rachetée par trois amis en avril dernier. Ils veulent développer l'atelier et sa marque Airplum, et la faire connaître.

Des chaussons 100% français

Frédéric Guiral de Haas, Xavier Paulin et Hervé Accart ont longtemps travaillé ensemble, entre l'Asie et la France. "Un soir pendant un dîner, la discussion a tourné autour des chaussons avec un ami banquier d'affaires. Le lendemain il m'appelle et m'envoie le dossier. J'ai trouvé qu'il y avait des choses extraordinaires à faire", raconte Frédéric Guiral de Haas.

Ils ont repris l'entreprise en avril dernier. Ils veulent développer la marque Airplum, peu connue mais largement commercialisée dans la grande distribution. "Ce sont des chaussons très confortables, 100% français, en mousse avec mémoire de forme, à moins de 30 euros", développe Frédéric Giral de Haas.

International et digital

Tout est fait à l'usine, par les 50 employés. "On a une distribution importante avec une reconnaissance de marque quasi-inexistante", ajoute Frédéric Guiral de Haas.

Les nouveaux associés veulent maintenant travailler à l'international et développer le digital. Le site internet va être complètement refait. L'entreprise prévoit d'embaucher dans les deux ou trois années à venir.