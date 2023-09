Le fabricant de cordes Béal déménage à Pont-Evêque et tourne une page de son histoire

Les machines pour tresser les cordes Béal vont quitter progressivement les locaux historiques de Vienne en Nord-Isère. L'entreprise fondée en 1951, qui fabrique des cordes d'escalade et des équipements pour les travaux en hauteurs entame ce lundi son déménagement vers un espace plus grand à Pont-Evêque.

Un investissement de 8 millions et demi d'euros pour "avoir un bâtiment plus efficace que ce soit en terme de travail, mais également en terme environnemental, en terme énergétique, et puis pour reconnecter les personnes entre elles" explique le directeur général de la société, Frédéric Béal. L'entreprise était propriétaire de ce bâtiment à Pont-Evêque depuis 2013, il lui "servait de centre logistique. On a pris la décision pendant le confinement de se lancer dans la construction de ce nouveau siège social, de rassembler l'ensemble de nos activités françaises sur un seul et même site." 78 personnes vont travailler sur ce nouveau site. Béal en emploie en tout 250 dans le monde.

Un centre de formation pour l'escalade et les travaux en hauteur

Depuis 1999, Béal "a toujours eu des sites séparés et c'était important pour nous, suite au covid et au stress que ça a pu engendrer chez les salariés, de pouvoir trouver un lieu où, enfin, on allait tous pouvoir se reconnecter. Je pense que c'est un déclic."

Ce déménagement est accompagné de l'ouverture d'un centre de formation. Il servira pour l'escalade, "pour former les personnes à utiliser notre matériel et aux techniques d'escalade de mise en sécurité" détaille Frédéric Béal, mais il sera "tout d'abord fait pour les travaux en hauteur. C'est un centre de formation qui va délivrer un diplôme international." Pour l'entreprise, l'objectif est "de montrer l'efficacité des solutions Béal, puisqu'aujourd'hui on propose des solutions complètes pour les travaux en hauteur qui ne sont pas les mêmes que ce qui existe sur le marché. Nos clients ont besoin de voir nos produits en action et de voir que les solutions qui sont proposées par Béal sont des solutions qui fonctionnent parfaitement, quelles que soient les situations d'utilisation."

12 millions de mètres de cordes par an

Le matériel pour les travaux en hauteur représente la principale activité de l'entreprise nord-iséroise. Avec l'arrivée de l'escalade aux Jeux Olympiques de Tokyo, confirmée aux Jeux de Paris 2024, "on pensait qu'il y aurait un effet sur la pratique" reconnaît Frédéric Béal mais "l'année 2023 n'est pas forcément placée sous le signe de la hausse des volumes. On voit évidemment le développement des salles d'escalade, mais les salles d'escalade ne sont pas des énormes consommatrices de cordes donc pour nous, ça n'a pas un énorme effet sur notre production de cordes."

Béal produit 12 millions de mètres de cordes par an et utilise pour cela 1.000 tonnes de nylon par an. Cette année, le chiffre d'affaires de l'entreprise va avoisiner les 19 millions d'euros.