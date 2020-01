Le fabricant de maroquinerie de luxe Sofama va recruter 180 personnes

Feurs, France

On recherche des doigts de fée ! Le groupe Sofama, qu'on appelle aussi "les ateliers du Meygal", recrute en urgence. Le fabricant de maroquinerie de luxe implanté à Feurs dans la Loire, Yssingeaux dans la Haute-Loire et Espinasse-Vozelle dans l'Allier, a besoin de 60 ouvriers supplémentaires, à embaucher sur chacun de ses trois sites. Il s'agit donc d'embaucher cette année 180 personnes, au total.

Chaque année, des milliers de sacs-en-cuir de grande marque sortent chaque année de ces ateliers. Les maroquiniers, surtout des maroquinières d'ailleurs, passent des heures à la lumière de leur machine à coudre. Pour candidater, il faut être minutieux et habile de ses mains, selon la responsable des ressources humaines. "Il faut de la patience, de la minutie... On recherche effectivement des personnes qui aiment le travail manuel, le travail de précision, ça demande beaucoup de concentration", détaille Mélissa Jay.

Deux mois et demi de formation avant d'intégrer les ateliers

Qu'importe donc le diplôme et l'expérience, "on est capables, nous, de former les personnes à partir de zéro. Une personne qui n'aurait pas toucher un fil et une aiguille de sa vie, ce n'est pas un frein pour intégrer la société Sofama". Pour attirer les candidats, le groupe est aujourd'hui prêt à les former au métier de maroquinier. "Nous avons notre propre organisme de formation depuis 2017". L'entreprise propose aux nouveaux arrivants une formation qui dure deux mois et demi, répartis sur les différents sites. "Ce sont 400 heures de formation qui seront données par des maroquiniers et maroquinières issus de nos ateliers".

Seule condition pour intégrer cet organisme : être demandeur d'emploi pour être rémunéré pendant la formation. Les nouveaux embauchés se verront proposé un CDD de 6 mois, transformables en CDI. Le poste est rémunéré un tout petit peu plus que le Smic. Si vous souhaitez candidater, il faut envoyer votre dossier à l'adresse mail suivante : sofamarecrute@gmail.com, en indiquant le site industriel sur lequel vous postulez.