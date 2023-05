Le fabricant de pile à combustible Inocel mise sur Belfort : 700 emplois créés d’ici 2030

La date du 10 mai 2023 restera une date importante sur le front de l’emploi dans le Territoire de Belfort. Jeune société basée à Grenoble et cofondée par l’explorateur Mike Horn , Inocel annonce l’ouverture d'une grande usine de fabrication de piles à combustible dans les anciens locaux d’Alstom. La nouvelle a été officialisée au cours d’une conférence de presse sur le site du Techn’hom en compagnie des élus.

Deux objectifs d'ici 2030

Le premier cap est fixé : la société annonce la création de 150 emplois d'ici 2024 dans sa grande usine “giga factory” basée sur le site industriel des Ailettes à Cravanche, pour une mise en fonctionnement des locaux au cours du mois de juin 2023.

Au total, la perspective de 700 emplois d’ici 2030 est même lancée par le fabricant qui va commercialiser des piles à combustible. Le marché à l’hydrogène s’annonce vertueux de l’aveu des dirigeants d’Inocel qui espèrent d’abord vendre des piles à combustible pour le fonctionnement des data-center. “Le marché est important : on voudrait tout faire en ce moment avec l'hydrogène. Nous sommes dans le bon créneau” indique Mauro Ricci, le co-fondateur d’Inocel. “Nous visons aussi par exemple le marché des transports en commun” complète à France Bleu Belfort-Montbéliard Benjamin Ricci président d’Inocel.

“Je vous remercie d’avoir choisi Belfort” se réjouit Damien Meslot

Présents ce mercredi au moment de la conférence, Damien Meslot et Marie-Guite Dufay se sont réjouis de l’implantation de la société. “Je vous remercie d’avoir choisi Belfort” a ainsi lancé le maire de la Cité du Lion devant l’assemblée. De son côté, la présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté se réjouit de la bonne dynamique sur le marché de l’emploi. “Les politiques ont travaillé main dans la main” confirme Jules Billet, directeur général d'Inocel.

Le co-fondateur d'Inocel Mauro Ricci (au pupitre à droite) a été séduit par Belfort pour implanter son usine © Radio France - Alexandre Lepère

Tout juste lancée, l’entreprise se développe pour l’instant via des levées de fonds, et un accompagnement des pouvoirs publics : 8 millions d’euros sont apportés au total par l’Etat, la Région Bourgogne Franche-Comté et la communauté d’agglomération du Grand Belfort, via le Fonds Maugis.

En comptant le développement de l’usine McPhy , 1 300 emplois seront pourvus à terme dans le secteur de l’hydrogène sur le Territoire de Belfort.