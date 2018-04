Perpignan, France

Le patron et ses 40 salariés étaient fiers ce week-end lors de l'inauguration de la nouvelle usine Mediester située dans la zone de Torremilla prés de l'aéroport de Perpignan : un bâtiment de 4000 m2 qui a été acheté et totalement réaménagé en un temps record.

Pas question d'abandonner

Le fabricant de piscines est parvenu à relancer son activité en moins d'un an après le terrible incendie de juin dernier. L'usine de Rivesaltes avait été totalement détruite par les flammes. Après le sinistre, le patron Mathieu Dabazach n'a jamais voulu abandonner.

Quelques minutes après l'incendie, j'ai tout de suite pensé à la reconstruction explique le patron. Je ne pouvais pas abandonner les salariés et une entreprise familiale créée par mon père il y a près de 50 ans

Grâce à l'assurance qui a réglé l'indemnité en moins de 3 mois, l'entreprise se met à la recherche d'un nouveau site. Un bâtiment de 4000 m2 est trouvé dans la zone de Torremilla prés de Perpignan.

Les salariés se sont mobilisés pour construire la nouvelle usine

Mais encore faut il aménager les lieux pour produire les piscines en polyester. Tout le monde se met alors au travail, patron et salariés. Une somme d'un million d'euros est investie pour aboutir à une usine toute neuve qui a donc été inaugurée le week-end dernier. Le site est capable de produire entre 600 et 700 piscines par an.

Tous les emplois ont pu être préservés. Même après l'incendie un arrangement a été trouvé pour éviter les mesures de chômage technique.

Pour la petite histoire, Robert Hue a assisté à l'inauguration de la nouvelle usine. L'ancien candidat communiste à l'élection présidentielle est un ami de la famille Dabazach.

La nouvelle usine Mediester © Radio France - Sébastien Berriot