Le fabricant de prêt-à-porter toulousain Bruno Saint-Hilaire en redressement judiciaire

Balma, France

Réputée pour ses costumes, chemises et pantalons haut-de-gamme, la marque de prêt-à-porter Bruno Saint-Hilaire se retrouve en liquidation judiciaire. Une situation délicate pour l'entreprise, dont le siège social est implanté à Balma, et qui accuse un passif de cinq millions d'euros.

Bruno Saint-Hilaire emploie 95 personnes et compte une quarantaine de boutiques en France: une trentaine dans les grands magasins, deux boutiques en propre, dont une à Balma, et trois magasins d'usine. Et la société cherche maintenant un repreneur pour continuer son activité.

La première décision du Tribunal de Commerce de Toulouse sera rendue le 10 septembre... Si aucun projet de reprise n'est évoqué d'ici là, l'entreprise pourrait être placée en liquidation judiciaire.