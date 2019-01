Le fabricant de tracteurs AGCO confirme les discussions sur une reprise du site de Froneri à Beauvais

Le groupe AGCO spécialisé dans la fabrication et la distribution de matériel agricole confirme discuter avec Froneri, en vue d'une reprise du site de l'usine de glaces, ex-Nestlé à Beauvais et d'une partie des salariés.

Beauvais, France

Le groupe AGCO, spécialisé dans la fabrication et la distribution de matériel agricole et dont fait partie Massey-Ferguson confirme discuter avec Froneri, en vue d'une reprise du site de l'usine de glaces, ex-Nestlé à Beauvais et d'une partie des salariés. Ils sont 79 sur les 317 à avoir déposé leur candidature. Le groupe Froneri avait indiqué en décembre que les discussions étaient en bonne voie pour une offre ferme en février

L'annonce est faite en marge de l'inauguration d'un site Beauvaisien AGCO à laquelle participe ce mercredi Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances.