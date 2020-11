Le fabricant manchois de fûts à bière New Maisonneuve Keg attend un "coup de pouce" de la région

Basé à Cérences dans la Manche, New Maisonneuve Keg, l'unique fabriquant français de fûts à bière, subit de plein fouet la crise liée au covid-19. Reprise il y a un peu plus de deux ans, la société qui emploie une centaine de personnes interpelle la région pour relancer la machine.

Deux ans et demi après sa reprise, la crise du covid est une nouvelle épreuve pour l'entreprise New Maisonneuve Keg, basée à Cérences, près de Granville. La société est le leader français de fûts à bière en inox à destination des brasseurs, majoritairement en France mais aussi dans les pays européens limitrophes (comme la Belgique ou l'Espagne). Un secteur lourdement touché par la fermeture des bars, restaurants et hôtels.

Coup dur de septembre

"On peut distinguer deux phases depuis la reprise de l'entreprise, explique Renaud Sueur, président d'Arcole Industries (actionnaire de New Maisonneuve Keg). La première, avant le covid, avec un programme d'investissement et de redéploiement industriel et commercial où on est même allé au-delà de nos attentes". Après des années compliquée, la société a ainsi pu aborder une phase vertueuse dès 2019, affichant un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros.

L'année 2020 démarrait sous les meilleurs hospices. Puis est arrivé le premier confinement en mars. "_On a pu continuer à travailler_, ce qui n'était pas le cas de nos principaux concurrents européens, grâce à la fidélité de nos clients, à l'engagement de nos salariés et à une gestion qu'on espère la plus dynamique possible", explique Quentin de Veyrac, directeur exécutif. Le site manchois a pu garder son dynamisme, en se reposant sur un carnet de commandes fourni. Puis, à l'été, en période de déconfinement, de nouvelles commandes ont été enregistrées.

Repenser la façon de travailler

La dynamique a finalement été coupée en septembre. "Les premières annonces sur la mise en place du _couvre-feu dans certaines métropoles_, puis le second confinement, nous a confronté à un tarissement des commandes", confie Renaud Sueur. Face à des commandes en berne, le site de Cérences a donc repensé sa façon de travailler. "Aujourd'hui, une dizaine de personnes à l'atelier travaille à la maintenance sur nos machines, qu'on fait d'habitude un peu plus tard. Une série de formations a été organisée pour nos salariés", ajoute Quentin de Veyrac. Ainsi, une formation soudure est réalisée sur trois jours la dernière semaine de novembre. Et puis l'équipe commerciale continue son travail et reste en contact permanent avec ses clients : "On n'est pas non plus en train d'attendre que les commandes tombent du ciel", confie le directeur exécutif.

On a besoin d'un coup de pouce de la région. On ne veut pas survivre, on veut vivre : on veut que cette implantation industrielle soit encore là dans cinq, dix ans. ça passe par un plan d'investissement. Et je crois que ce plan de relance de la région est là pour ça - Renaud Sueur, président d'Arcole Industries

Alors, maintenant, comment relancer la machine ? Dès le 29 septembre, un dossier a été envoyé après de la région Normandie dans le cadre du plan de relance. Dossier qui a été "validé" par la Banque publique d'investissement (BPI) assure l'entreprise. "On n'est pas des chasseurs de primes. On ne demande par la lune : on veut maintenir un outil industriel compétitif. L'entreprise se bat contre des concurrents européens espagnols et allemands, qui eux-mêmes bénéficieront de plans de subventions chez eux, souligne le président d'Arcole Industries. Aujourd'hui, on n'a pas de retour de la région. On se sent un peu seul". Ce jeudi, Renaud Sueur s'est entretenu avec le député du sud Manche Bertrand Sorre, et va prochainement le faire avec le député Stéphane Travert.

L'entreprise manchoise compte une centaine de salariés, assure 500 commandes par an environ et peut produire jusqu'à 180.000 fûts (allant de cinq à près de 60 litres) à l'année : en 2019, 120.000 fûts sont sortie des ateliers de Cérences. En 2020, ça devrait être aux alentours de 80 à 90.000.