L’entreprise stéphanoise Verney-Carron a obtenu jeudi soir une Victoire de l'innovation pour le travail des deux dernières années qu’elle a mené sur le design et le développement de sa gamme de production. 2016 et 2017 resteront pour Verney-Carron de très bonnes années, et ce n’est sans doute pas terminé, le fabricant a quelques ambitions qui se profilent pour 2018 et la suite. Verney-Carron, c’est d’abord une fabrique d’armes de tradition destinées avant tout à la chasse, comme le rappelle son PDG, Guillaume Verney-Carron.

Pour compléter sa gamme de fusils plus industriels, Verney-Carron possède aussi un atelier ou l’on fait du sur mesure .

Mais comme l’évoque Guillaume Verney-Carron, c’est plutôt le domaine de la défense qui devrait assurer le développement de l’entreprise à l’international.

L’un des moteurs de l’entreprise en ce moment c’est le fameux Flash-Ball

Cette arme de projection de balles en caoutchouc destinée aux forces de sécurité connait un développement sans faille depuis quelques années. C’est plus de 50% du chiffre d’affaire de Verney-Carron à l’étranger.

Il y a quelque chose qui agace particulièrement Guillaume Verney-Carron, c’est que le fusil d’assaut de l’armée française ne soit plus fabriqué à Saint-Étienne comme ses prédécesseurs, mais en Allemagne. Alors le PDG prépare une nouvelle stratégie.

Le VCD10, c’est son nom, serait en ce moment testé par les experts de l’armée française et Verney-Carron se dit prêt à le produire rapidement. L’entreprise vient d’investir un million d’euros dans de nouvelle machines à commandes numériques.