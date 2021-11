Le fabricant des pantoufles Chausse-Mouton en Dordogne au salon du Made in France

L'automne en Périgord, c'est les feuilles mortes et les châtaignes dans les bois, le magret qui fume sur le poêle, et être bien câlé dans le fauteuil en osier, dans ses charentaises Made in Périgord. L'entreprise Fargeot les fabrique depuis les années 1930 à Thiviers. Entre 100.000 et 150.000 pantoufles de la marque Chausse-Mouton sortent de son usine tous les ans, "avec un potentiel qu'on peut estimer au double à court terme pour satisfaire le marché", estime Charles Bataille, le patron qui était l'invité de La Nouvelle Eco sur France Bleu Périgord ce jeudi 4 novembre.

Le marché de la pantoufle dopé par les confinements

"Les confinements de la crise sanitaire nous ont un peu porté", explique-t-il. L'activité de chaussures médicales a beaucoup baissé pour l'entreprise, mais les ventes de pantoufles ont explosé : "Coincés chez nous à domicile, et avec une volonté d'être installés confortablement au coin de la cheminée, l'activité pantoufle et charentaise s'est développée", et "elle se développe encore", avec une quinzaine d'embauches depuis deux ans pour remplacer les départs en retraite et apporter des renforts en production.

L'entreprise sera à partir du 11 novembre à Paris au salon du Made in France à Paris. "Nous serons présents", dit Charles Bataille, "pour mettre en avant le savoir-faire de nos équipes, des métiers assez peu connus mais valorisants, dans une ambiance assez sympa". Il mettra en avant le montage des charentaises, des "métiers techniques, manuels et complexe qu'on met du temps à apprendre pour avoir un vrai savoir-faire".