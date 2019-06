Le fabriquant de costume France Confection entre restructuration et projet d'usine du futur à Limoges

Un an après sa reprise par le groupe Molitor, comment se porte France Confection ? Le dernier fabriquant de costume en France est basé à Limoges et produit notamment la marque Smuggler. L'atelier poursuit sa restructuration avec un énorme projet en préparation. Celui d'une usine du futur.

Un an après la reprise effective (fin mai 2017) de France Confection par le groupe Molitor, l'atelier de fabrication de costume basé à Limoges et qui est le dernier en France, poursuit sa restructuration selon son nouveau directeur Pierre Antoine Constantinides. L'une de ses premières décisions a été de mettre fin au chômage partiel pour les 95 salariés. "Ce n'est pas dans la philosophie du groupe Molitor. Nous devons être autonomes et dégager des profits. Les subventions ne doivent servir que de temps en temps et uniquement pour la formation" précise t-il.

Le prix de vente de la minute de confection était beaucoup trop bas

Il a aussi revu les prix à la hausse. "Ce qui a créé des difficultés par le passé pour France Confection, c'est un prix de vente de la minute de confection beaucoup trop bas" explique le dirigeant. "Il était proche de ce qui se fait au Maroc voir au Portugal où le coût du travail est jusqu'à deux fois moins cher. Je pense qu'avant, la philosophie était d'avoir un atelier plein en permanence. Nous, nous préférons avoir des périodes de fluctuation qui correspondent à l'évolution de la mode, mais avec un prix minute bien vendu pour gagner de l'argent. Cela nous oblige à un renouvellement de la clientèle car il nous faut des clients qui acceptent de payer un prix plus élevé, mais avec une qualité supérieure. Cela reste une période délicate. Cela se fait progressivement."

Il a aussi fallu prendre ses distances avec la marque Smuggler, l'idée étant de ne plus en dépendre :"Le partenariat avec Smuggler continue. Mais c'est maintenant un client comme un autre. Il a eu une augmentation des prix comme les autres. Il n'y a plus de liens capitalistiques croisés entre Smuggler et France Confection / France Pantalon. C'est important pour notre indépendance. L’atelier faisait pratiquement 50% de son chiffre d'affaire avec Smuggler. Si dans 7 ans, Smuggler représente 10% du chiffre d'affaire, je serais très content. Ça voudra dire qu'on est complètement indépendants et qu'on aura créé des collections en marque blanche pour proposer à nos clients nos propres produits France Confection. A l'heure actuelle, quand on fabrique des produits pour des grandes marques françaises, le produit et le patronage sont à eux."

Une pièce sous son patron, prête à être découpée dans l'atelier France Confection à Limoges © Radio France - Jérôme Ostermann

Le directeur souhaite aussi rajeunir peu à peu le personnel, avec en ligne de mire la construction d'une usine dite du futur. Un projet qui aurait aujourd'hui les faveurs de Bercy. Il y a déjà eu trois réunions à ce sujet au ministère de l'économie selon Pierre Antoine Constantinides. Cette usine du futur intéresse aussi des partenaires comme Microsoft qui cherche à s'implanter en région pour montrer son savoir faire lié aux appareils connectés, sachant que toutes les machines seront remplacées par des appareils connectés. En ce qui concerne le bâtiment (entre 2 500 et 3 000 mètres carrés), l'Adem est aussi sur les rangs via la société AKUO Energy pour tout ce qui est lié à l’économie d'énergie, cette entreprise étant spécialisée dans les tuiles photovoltaïques.

Le groupe Molitor cherche des investisseurs pour son usine du futur à Limoges

Un projet à 12 millions d'euros, dont 1,5 millions pour remplacer toutes les machines dont la moyenne d'âge est actuellement de plus de 30 ans. Mais le groupe Molitor ne pourra pas se lancer tout seul. Il cherche activement d'autres investisseurs pour une levée de fond espérée avant fin octobre. Des contacts sont déjà établis notamment avec des fonds d'investissement basés à Paris. Le directeur du site travaille aussi avec la mairie de Limoges pour trouver un terrain où il y aura aussi une école de formation à la "couture digitale" et un musée du costume.

Sur le site du dernier fabriquant français, cela aurait du sens aux yeux de Pierre Antoine Constantinides :"Avec cette usine, nous pourrions dire que Limoges, ce n'est pas seulement la porcelaine mais aussi le costume. On aimerait avoir la même démarche que la marque de jean français 1083 qui a racheté une usine de Jourdan à Romans sur Isère pour en faire un écrin visitable par les touristes. Ce serait aussi un vrai plus pour faire venir des clients étrangers dans le but de développer les exportations." Les premiers coups de pelleteuse sont espérés pour le 1er semestre 2020 et le déménagement en août 2021. Le directeur de France Confection ambitionne de faire passer les effectifs de 95 à 150 salariés d'ici 7 ans.