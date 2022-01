Le fabriquant de portes automatiques Portalp prend le contrôle des fermetures en acier Jansen

L'entreprise de portes automatiques Portalp, dont les sites de production et de développement sont situés en Isère à Saint-Egrève et Fontaine, annonce dans un communiqué avoir intégré la société Pierre Deveugle, basée à Neuville-en-Ferrain (Nord). Cette société familiale de 43 salariés est le "leader français des systèmes de fermeture en acier Jansen" selon le communiqué de Portalp. Elle a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaire de 6 millions d'euros. Deveugle intègre le pôle "fermeture" de Portalp, et devient à l'acier ce qu'était déjà Delebecque pour l'aluminium, intégrée depuis 2011. Avec cette prise de contrôle, Portalp, qui va fêter cette année ses 60 ans et fait travailler près d'un millier de personnes, "propose désormais, une gamme complète de menuiseries feu et non feu [...] en acier ou en aluminium".

