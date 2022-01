Le fabriquant français de tubes et pipelines terrestres et sous-marins dont l'unique usine est à Ranville entre Caen et la mer (Calvados) a signé avec la CCI Caen Normandie un contrat d'Autorisation d'Occupation Temporaire de 15 ans. La PME s'engage à investir plusieurs millions d'euros.

ITP SA, fabriquant français de pipelines offshore signe pour 15 ans de plus à Ranville et s'engage à investir

Crée en 1992, la société française ITP SA, fabriquant et assembleur de tubes terrestres et sous-marins hautement isolés thermiquement, est installée depuis 2008 à Ranville dans le Calvados. Ce renouvellement pour 15 ans de son Autorisation d'Occupation Temporaire sur le site de la CCI Normandie confirme son implantation et sa pérennité nationale.

Des milliers de tubes fabriqués sur le site ITP SA de Ranville © Radio France - Stéphane Caso ITP SA

La PMI normande peut faire travailler jusqu'à 200 personnes

L'entreprise française souhaitait conserver son implantation normande. D'abord pour poursuivre ses partenariats locaux avec des chaudronniers ou usineurs, mais aussi rassurer ses clients à l'international (100% de la production est exportée). Car si ses clients sont de très grosses entreprises, des groupes pétroliers notamment, ITP SA n'est qu'une PMI normande d'une cinquantaine de salariés en CDI. Un effectif qui peut monter jusqu'à 200 personnes en période de projet.

ITP SA s'engage à investir des millions d'euros

Dans le cadre de son contrat signé avec la CCI de Caen Normandie pour 15 ans, l'entreprise s'engage à investir à minima entre un et 10 millions d'euros portant sur la construction de nouveaux bâtiments de production, des bureaux et permettrait de développer l'automatisation de ses machines sur le site et de créer de nouveaux emplois.

Parmi les projets en cours ITP SA travaille actuellement sur un contrat avec l'Angola, suivra un projet aux Etats-Unis pour le transport de gaz naturel liquéfié. Si tout va bien, un très gros contrat pourrait également être signé courant 2022 qui se traduirait par la production à Ranville de 80 kilomètres de pipelines (soit 160 kilomètres de tubes) pouvant générer 40.000 tonnes de trafic pour le port de commerce Caen-Ouistreham.

Le transport des tubes produits et assemblés par ITP SA © Radio France - Stéphane Caso ITP SA

Dans le cadre de son développement ITP SA envisage par ailleurs de développer le transport par barges de ses tubes sur le canal de Caen à la mer. Actuellement ils sont acheminés par camions depuis le site de Ranville jusqu'au terminal de Blainville-sur-Orne où ils sont chargés sur les navires chargés de les acheminer à travers le monde.