Le FC Metz Stadium, une nouvelle entité pour gérer le Stade Saint-Symphorien

Le FC Metz Stadium, qui vient de voir le jour officiellement la semaine dernière, est la nouvelle structure responsable du stade Saint-Symphorien. Rappelons-le, Saint-Symphorien est l'un des deux seuls stades en France qui sont la propriété de leur club résident (en tout cas pour les clubs professionnels) avec le Groupama Stadium à Lyon.

Les travaux et la maintenance

En règle générale, c'est plutôt la ville qui est propriétaire. Mais dans le cas du FC Metz, il faut donc une structure pour gérer tout ça, séparée de l'aspect sportif. Jusqu'à présent, cette structure s'appelait l'Immobilière Saint-Symphorien : c'est désormais le FC Metz Stadium. Il est responsable des travaux, mais aussi de la maintenance du Stade et de sa nouvelle tribune Sud, du centre d'entraînement de Frescaty, et du centre de formation.

Le tennis club et le restaurant

Il gère en plus le Tennis Club des Paraiges, qui a ouvert début septembre, mais aussi de tout le volet "attractivité". Par exemple, le restaurant Tifo, qui se trouve dans la tribune Nord, et qui a lui aussi ouvert début septembre : un restaurant bistronomique italien qui "se propose de vous faire vivre l'expérience inédite de déjeuner ou de dîner au stade".

Des espaces à louer

Il y a aussi de nouveaux espaces à louer, à commencer par une sorte de mini-centre des congrès, qui devrait ouvrir en janvier dans la nouvelle tribune sud : 5.000 mètres carré d'espaces pour accueillir des événements qui vont de la réunion de travail de 20 personnes au cocktail géant de 1000 invités. Le FC Metz Stadium va gérer aussi un cercle d'affaire, sorte de club VIP très exclusif qui se situera dans la tribune présidentielle, avec un bar et un restaurant privé, et qui ouvrira en février.

De grands événements

Cet été, des locaux vont voir le jour dans la tribune sud, destinés à être loués à des entreprises locales. D'ici un an, il y aura aussi 1.500 mètres de bureaux de coworking. Enfin, à terme, d'ici deux ans, le but est de développer aussi de grands événements : des rencontres sportives internationales, des concerts ou encore des festivals... Bref, l'idée est de multiplier les ressources financières et de rentabiliser au maximum le stade Saint-Symphorien. Le chantier de rénovation coûte en tout 70 millions d'euros.