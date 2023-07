Le Fer savoir à Lamastre, repaire du ferronnier d’art Philippe Poulard

Philippe Poulard a les yeux qui brillent quand il parle de son métier. Facile d’accès, bavard et passionnant, il aime faire le guide dans son atelier et présenter son quotidien, expliquer comment il travaille, où il récupère ses matières premières, évoquer son inspiration. Ce ferronnier d’art fonctionne au ressenti, aux énergies. Il peut refuser la commande d’un particulier s’il ne sent pas le lieu où doit prendre place son œuvre. Le gérant du Fer savoir accueille volontiers les visiteurs et curieux pour une visite commentée de son lieu de travail. Il convient de lui passer un coup de fil avant.

Quelques exemples d'œuvres réalisées par le ferronnier d'art. © Radio France - A.W.