Avignon, France

Le festival d'Avignon recrute des étudiants et des demandeurs d'emploi pour juillet. 200 à 250 postes sont à pourvoir pour contrôler les billets, placer les spectateurs ou servir à boire pendant la 73° édition du festival. Lundi matin à Avignon, la traditionnelle longue file de candidats s'étiraient devant les bureaux du festival. 500 fiches d'inscription ont été distribuées. Candidats et candidates doivent être majeurs et résidaient à Avignon. Les candidats ont jusqu'au 15 avril pour remettre leur candidature. Au total avec les emplois qualifiés de techniciens du spectacle, le Festival emploiera 500 personnes pour 43 spectacles en juillet.

Se lever tôt pour postuler depuis Lyon ou Paris

Melissa s'est levée tôt pour retirer la fiche jaune de candidature : "trés tôt ! Six heures du matin : j'ai plus l'habitude". Rose a aussi a modifié son emploi du temps. cette lycéenne vient de Lyon et "sèche les cours pour la journée" car cette passionnée de théâtre a calculé que "si on a l'emploi, on a tous les spectacles gratuits cet été!" Les emplois du festival sont destinés aux demandeurs d'emplois et aux étudiants. Zoé étudie le théâtre à Paris : elle est candidate pour "être en plein dedans ! Pour l'instant, on a pas eu la chance de jouer à Avignon, alors c'est cool d'y bosser". Son amie Valentine que "si on a envie de monter une pièce ici, on voit comment ça s'organise". Valentine rêve d'un emploi "au plus prés de la scène". Zoé l'interrompt "en coulisse, ça serait encore mieux!" Marie Mariani est en charge de ce recrutement. Elle précise que le festival recrute "des serveurs, des agents de billetterie et d'accueil du public . Les gens qui postulent avec des connaissance en théâtre ont davantage de chances d'être recrutés".

Sécher les cours pour rêver d'un café avec Olivier Py

Matthieu a séché les premières heures de cours de la semaine pour retirer sa fiche de candidature. Cet élève en hypokhâgne - théâtre au lycée Mistral d'Avignon espère "surtout pouvoir assister à beaucoup de spectacle. On prend ces postes pas pour le salaire mais carrément pour la passion et voir des spectacles à fond." Lycéenne également, Célia rêve de croiser les têtes d'affiches : "déchirer des billets et peut-être rencontrer Olivier Py et boire un café avec lui". La maman de Juliette fait la queue à Avignon pour sa fille, "étudiante en banlieue parisienne. D'habitude, elle tractait dans le festival Off. Cette année travailler dans le In, ça la branche". Françis a également retiré une fiche jaune pour la candidature de son fils Hugo : "il travaille dans le spectacle, il est dans le son. Il a un besoin financier de travailler mais le festival, c'est toujours une ligne sur le CV car c'est aussi un lieu de rencontre avec le milieu professionnel pour plus tard". A la billetterie ou pour vos indiquer votre place, en coulisse pour les costumes ou en hauteur pour les éclairages, ce sont prés de 500 personnes qui travailleront pour 43 spectacles en juillet à Avignon.