"Le feu n'est plus là, les clients non plus" : la saison touristique amputée à Biscarrosse, dans les Landes

Le nord des Landes a beau avoir été épargné par les flammes lors des incendies en Gironde, l'impact économique est tout de même conséquent. Depuis la mi-juillet, les touristes sont nombreux à avoir écourté leur séjour ou à avoir annulé leurs réservations dans le nord ouest des Landes.

C'est le cas à Biscarrosse, où hôteliers, restaurateurs, gérants de campings et agences de location déplorent déjà de lourdes pertes sur le mois de juillet. En visite à Biscarrosse, en soutien aux professionnels du tourisme, le président de la CCI, François Lafitte, constate que les campings enregistrent en moyenne une baisse de 10 à 20% de leur chiffre d'affaires du mois de juillet.

La moitié du chiffre d'affaires en moins

En revanche, le bilan est plus lourd pour les restaurateurs et hôteliers. "Ils sont à moins 50% sur leur chiffre d'affaires", ajoute François Lafitte. Une baisse similaire est enregistrée dans les boutiques de location de vélo ou de kayak, puisque les activités nautiques en mer ou sur le lac de Cazaux sont généralement très demandées à cette période. Du côté des locations de vélo, c'est aussi la vigilance aux feux de forêts et l'arrêté préfectoral interdisant les balades à vélo en forêt entre 14 heures et 22 heures qui impacte le secteur.

Une désertion des touristes en partie due à la fermeture des axes routiers avec la Gironde. "La circulation était coupée entre le Pilat, le bassin d'Arcachon et le nord des Landes. Forcément cela entraine une baisse de fréquentation", explique François Lafitte.

Attirer de nouveau les touristes

"La difficulté, c'est qu'aujourd'hui les feux ne sont plus là, mais les clients non plus", regrette François Lafitte. "Il ne faudrait pas que ce soit la même chose au mois d'août." Il faut donc trouver des solutions pour attirer de nouveau ces clients. Après un échange avec les professionnels du secteur, le président de la CCI compte demander à la préfecture d'autoriser exceptionnellement la circulation sur la piste cyclable entre le lac de Cazaux et Biscarrosse plage. "C'est un axe habituellement très fréquenté par les touristes", justifie François Lafitte, qui travaille aussi pour que les professionnels obtiennent un accompagnement financier de la part de l'État.

Enfin, le président de la CCI espère pouvoir lancer une campagne de communicationpour redorer l'image de Biscarrosse et ses alentours. "Pour redonner l'idée que, venir en vacances à Biscarrosse et dans le nord des Landes c'est génial et surtout qu'il n'y a strictement aucun risque."