Le financement d'une saison sportive de haut-niveau : exemple avec le perchiste grenoblois Thibaut Collet

Le perchiste de l'ASPTT Grenoble Thibaut Collet, actuel 2e français derrière Renaud Lavillenie, et qui s'entraine du côté du pôle France Perche à Clermont-Ferrand, a signé ce mardi 30 mai 2023 un accord de partenariat avec le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes. L'athlète qui espère bien être au rendez-vous des Jeux olympiques de Paris 2024 va recevoir 12 000 euros par an pendant deux ans, plus une année en option, contre des obligations de représentation et d'images. France Bleu Isère en a profité pour lui demander comment un athlète comme lui finance sa saison et gagne sa vie.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Thibaut Collet, ce type de partenariat c'est important pour un athlète de haut niveau ?

Thibaut Collet : C'est complètement essentiel. Aujourd'hui, j'ai la chance donc d'avoir des partenaires, ce qui m'a apporté une vraie sérénité. Dans mon cas, je suis en partenariat avec la SNCF qui me met à disposition un contrat de travail avec un nombre d'heures adapté et des aides comme le Crédit Agricole, avec des montants fixes à l'année qui permettent en fin d'année d'avoir un revenu et d'avoir une vraie sécurité pour, justement, pouvoir vivre de son sport et de sa passion et pouvoir préparer sereinement les échéances.

En compétition, que gagne un athlète ?

Ça va dépendre. Sur un gros championnat les trois premiers vont remporter une prime, voire les cinq premiers. Après en compétition type meeting il y a des primes de podium, des primes à la performance. Je n'ai pas de montant exact en tête, mais on peut s'en sortir, on peut gagner sa vie. Ce serait mentir de dire le contraire. Mais c'est sûr que par rapport à certains autres sports, le delta est très, très, très important. Moi, personnellement aujourd'hui je n'ai pas, je n'ai plus de soucis parce que j'ai assez de partenaires. C'est un vrai plus.

Le matériel, les chaussures, les perches les déplacements, c'est vous qui payez ?

Alors j'ai la chance d'avoir un contrat avec la marque Puma qui me met à disposition chaque année des dotations de matériel pour l'entraînement et tout ça. Après les perches effectivement elles ont un coût : c'est entre 500 et 800 euros et j'en ai dix dans l'étui. Donc ça fait un budget qu'il faut assumer aussi. Étant professionnel les déplacements sont souvent pris en charge par les compétitions. Ça fait souvent partie de la prime d'engagement : on fait venir un athlète donc on le finance pour venir. Après voilà, il y a certaines compétitions où c'est à nos frais.

Le budget annuel de Thibaut Collet, c'est quoi ?

Je vais donner une fourchette assez large, entre quinze et 25 000 euros de coûts de fonctionnement à l'année entre les soins kiné, les déplacements. Pour moi ce sont mes déplacements entre Grenoble (club, famille) et Clermont (pôle France, entrainements), mon loyer à Clermont, le coût d'achat de perches, tout ça. Après, bien sûr, j'ai des aides au niveau du club, de la fédération. Mais le coût global, c'est entre quinze et 25 000.

Il y a des aides oui des clubs et de la fédération ?

Oui oui. Aujourd'hui à Grenoble je suis l'athlète le plus aidé en athlétisme. Ça reste très faible par rapport à d'autres clubs ou d'autres athlètes mais moi, je suis attaché vraiment au club de Grenoble, donc ce n'est pas très important. Après, j'ai ma fédération qui m'aide aussi beaucoup, notamment grâce à Paris 2024 qui est un vrai plus pour nous. La Fédération aide vraiment avec un budget à l'année pour les frais.