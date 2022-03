Le Finistère dévoile un plan Handicap ambitieux en présence de Sophie Cluzel et de Richard Ferrand

La secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées et le président de l'Assemblée viennent à Pleyben pour dévoiler le plan Handicap du département du Finistère. Douze millions d'euros par an vont être mobilisés pour réduire les délais, augmenter les places et soutenir les aidants.

Sophie Cluzel, la secrétaire d'Etat en charge du handicap, est dans le Finistère ce vendredi matin.

Elle va participer à Pleyben à la présentation du plan Handicap porté par le Département. Le Finistère, à la traîne, veut devenir un département modèle en matière d'accompagnement sur cette question.

Un plan de 12 millions d'euros par an articulé en trois axes : la réduction des délais de traitement, l'augmentation du nombre de places dans les structures et le soutien aux aidants.