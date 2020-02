Le Finistère recherche des travailleurs à Paris !

Finistère, France

Une trentaine d'entreprises du Finistère cherche à recruter de la main d'oeuvre ce lundi à Paris, avec une grande opération de job dating à la Fédération nationale du Crédit agricole.

Agro-Alimentaire : Laita, Polaris

Banque-Assurance : Crédit Agricole, Arkea, Groupama, Verlingue

Construction / BTP : Britton Enseignement supérieur / Recherche : IMT Atlantique

Fonction publique territoriale : CDG 29 Industrie : AB Process, Altran, Thalès

Numérique : Apside, Asten, IT Link, SII, Viseo, Zenika

Santé et médico-social : Les Papillons Blancs du Finistère

Services : groupe Le Telegramme, Cogedis

Transports : Transdev/CAT

Agences de recrutement (multi-entreprises) : Adecco, Randstad

Chasser en meute

"Pourquoi recruter hors de Bretagne ? "Il y a évidemment des gens dans le Finistère qui ne trouvent pas de travail mais également beaucoup d'emplois non pourvus et donc il faut aller chercher les gens que cela pourrait intéresser, notamment en région parisienne. L'intérêt c'est d'aller _chasser en meute pour attirer de nouveaux talent_s", explique Xavier Druhen , directeur de Finistère 360°"

Un atout ? La LGV, qui "rapproche tout le monde et ça fait moins peur aux Parisiens. On connaît les enjeux de transport et quand on est à trois heures du lieu principal de décision en France, cela rapproche tout le monde."

Pas que des cadres

Qui est concerné ? "Ce ne sont pas que les cadres et les nouvelles technologies. On manque d'emplois dans tous les secteurs à tous les niveaux (agroalimentaire, industrie, numérique, banque, santé, assurance, transport, intermédiaires)."

Le Finistère, ses infrastructures, son cadre de vie

Les recruteurs veulent faire miroiter la perspective d'un tout autre cadre de vie : "Evidemment, on veut attirer par le cadre de vie, notamment les jeunes. La Bretagne et le Finistère ne manque pas d'atouts de ce côté-là. _On doit avoir des emplois qui donnent envie, des infrastructures à la hauteur et un joli cadre de vie_."

Mais comment trouver deux emplois à la fois, pour les Parisiens en couple ? "On remarque que les jeunes Bretons partent pour trouver leur premier job après leurs études et quand ils ont envie de revenir, ils reviennent souvent à deux et il faut donc trouver un emploi pour le conjoint. Il existe des entreprises spécialisées pour ça et il existe aussi un système de réseaux pour faire circuler l'information."