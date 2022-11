Le Fleury Loiret Handball ne jouera plus en championnat et demande sa liquidation judiciaire

"Ce vendredi matin, le Fleury Loiret Handball a confirmé à la Commission d'Organisation des Compétitions de la Fédération Française de Handball et au club de Palente Besançon Handball qu'il ne se déplacerait pas ce week-end pour jouer le match prévu dans le cadre de la 7ème journée de Ligue Féminine de Handball". Le communiqué affiché sur le site internet des Panthères de Fleury est laconique et dit tout de la suite du club. Incapable de faire face à ses dettes, Fleury jette l'éponge sportivement et financièrement.

C'est la fin de ce feuilleton qui à vrai dire ne faisait pas aucun doute. Le 17 novembre dernier, la métropole d'Orléans avait décidé de ne pas accorder les 100 000 euros de subvention exceptionnelle demandés par le club. Cela faisait tomber du même coup les 50 000 euros promis à la fois par la Région et par le Département. Il aurait fallu dès lors un miracle pour trouver en urgence ces 200 000 euros manquants, et le miracle n'a pas eu lieu.

La liquidation judiciaire sera examinée le 30 novembre

Ce vendredi 25 novembre au matin, les dirigeants fleurissois ont donc entamé les démarches auprès du tribunal de commerce d'Orléans pour que soit prononcée la liquidation judiciaire du club : ce devrait être chose faite mercredi prochain, le 30 novembre. Les Panthères, championnes de France en 2015, finalistes de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe la même année, ont cessé d'exister. Reste la réserve amateur, qui évolue en Nationale Une, la 3ème division de handball féminin, et qui pourra continuer son championnat.

Lors d'une conférence de presse avec la maire de Fleury-les-Aubrais, les dirigeants du Fleury Loiret Handball avaient dit leur amertume , accusant le président de la métropole d'Orléans, Serge Grouard, de n'avoir pas tenu ses promesses et de condamner un club emblématique du sport féminin. Celui-ci avait répliqué en expliquant que "la collectivité cherchait depuis des mois une solution pour éviter au club le dépôt de bilan", et en dénonçant des propos outranciers.

Outre le match à Besançon, pour lequel les Panthères de Fleury déclarent forfait, le prochain match à domicile le 4 décembre au Palais des Sports d'Orléans, est lui aussi annulé, le manager du club prévient que les billets ne seront plus en vente. Le club de Fleury compte 16 salariés.