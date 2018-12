Le Flunch de Belfort ferme définitivement ses portes ce vendredi

Belfort, France

"C'est une trahison, il n'y a pas d'autres mots" lâche Tatiana Pacios, salarié du Flunch de Belfort. La direction a en effet annoncé aux 21 salariés qu'ils travailleront pour la dernière fois pour le restaurant belfortain ce vendredi. Un PSE [NDLR : Plan de sauvegarde de l'emploi] a été mis en place, mais celui-ci est déjà contesté devant le tribunal administratif de Besançon par plusieurs salariés.

Beaucoup d'amertume chez les salariés

Tatiana Pacios, salariée de Flunch depuis 12 ans dénonce les méthodes du groupe : "on nous donne les miettes" estime celle qui est également secrétaire du Comité d'Entreprise du restaurant belfortain. "La plus ancienne, qui a 25 ans d'entreprise derrière elle, se voit proposer 14 000 euros d'indemnités. Ils nous donnent le minimum. On a de quoi durer quelques mois, tandis que la direction elle fait des milliards d'euros."

Des solutions de mutation dans d'autres restaurants Flunch du groupe ont été proposées aux salariés : six d'entre eux à Montbéliard, quatre à Montbéliard, et onze à Strasbourg. Mais "beaucoup des salariés n'ont pas le permis" explique Tatiana Pacios, d'autre part dit-elle "Prendre les transports en commun est incompatible avec nos horaires car nous terminons parfois à 22h".

De la vaisselle revendue aux salariés

"Ils poussent la mesquinerie jusqu'à nous proposer de la vaisselle pour un ou deux euros" s'étrangle Manon Betsch, salariée au Flunch depuis 3 ans et qui recevra 900 euros d'indemnités. "Mais quelque part cela ne m'étonne pas, dès le départ c'était mal parti, ils nous ont annoncé notre licenciement avant de commencer le service et nous ont demandé de garder le sourire". La jeune femme espère tout de même que la direction acceptera de financer une formation de reconversion de six mois comme maquilleuse.

La direction, sollicitée, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.