"Le fonctionnaire bashing, c'est insupportable", dénonce Marie-Claire Ancian (de la CFDT à Belfort)

Les fonctionnaires sont dans la rue ce mardi 10 octobre. Près de 130 manifestations sont organisées en France, notamment à Belfort (10h) et Montbéliard (14h) pour dénoncer la politique du gouvernement. Marie-Claire Ancian, de la CFDT à Belfort, dénonce un "fonctionnaire bashing insupportable".

Ils sont enseignants, infirmiers, policiers et ils manifestent ce mardi 10 octobre partout en France. Les fonctionnaires descendent dans la rue contre la politique du gouvernement Philippe. Neuf syndicats appellent à la grève. Elle s'annonce très suivie, notamment dans l'éducation nationale.

Gel des salaires depuis 4 ans

Les fonctionnaires battent le pavé à 10h à Belfort et 14h à Montbéliard. Parmi les manifestants : Marie-Claire Ancian, fonctionnaire territoriale à la mairie de Belfort. Elle est également secrétaire départementale CFDT au syndicat Interco. Elle était l'invitée de France Bleu Belfort Montbéliard ce mardi matin. Elle déplore avant tout le gel du point d'indice, autrement dit le gel des salaires :

Le point d'indice avait déjà été gelé de 2010 à 2016. Moi, cela fait 4 ans que je n'ai pas eu d'augmentation, et je n'en aurai pas d'ici ma retraite."

Marie-Claire Ancian s'inquiète également de la suppression annoncée de 120 000 postes, d'ici la fin du quinquennat : "50 000 pour l'Etat et 70 000 pour la territoriale."

Qui dit baisse d'effectifs, dit baisse de la qualité du service public. D'autant plus que les contrats aidés ont été supprimés. Cela pose de réels problème. Je me pose la question : y a-t-il régulièrement une évaluation des politiques publiques ? On nous dit que les contrats aidés sont inefficaces, j'aimerais bien qu'on me le prouve."

"Le maire de Belfort s'est engagé à maintenir un niveau de service public suffisant, assure la fonctionnaire territoriale. J'espère qu'il y aura des créations de postes parce que ces contrats nous aident au quotidien dans les services administratifs, dans la petite enfance et l'éducation."

"Fonctionnaire bashing"

Même chose pour le retour du jour de carence annoncé en 2018 (le premier jour de congé maladie non financé)."Cela me pose problème, explique Marie-Claire Ancian : dans les grandes entreprises comme Alstom, Peugeot ou encore Général Electrique, il n'est pas appliqué. Alors pourquoi dans la fonction publique territoriale, du jour au lendemain, on l'applique ?"

Le gouvernement entend ainsi lutter contre l'absentéisme dans la fonction publique. La secrétaire départementale CFDT Interco tient à rappeler que près de 40% des agents de la fonction publique territoriale ont plus de 50 ans. "Il faut savoir également qu'on ne fait pas assez de prévention dans les métiers d'aide à domicile ou dans le ramassage des déchets ménagers par exemple. Les conditions de travail se détériorent."

Il y a un fonctionnaire bashing, c'est insupportable. Je suis stupéfaite qu'on puisse avoir une telle image des fonctionnaires aujourd'hui."

A ceux qui assurent que les fonctionnaires bénéficient tout de même de la sécurité de l'emploi, contrairement à d'autres salariés du privé, Marie-Claire Ancian veut relativiser les choses ;

Vous savez, il peut y avoir des suppressions de postes et des révocations dans la fonction publique ! On n'est pas fonctionnaire à vie."

L'interview complète de Marie-Claire Ancian est à retrouver ici.