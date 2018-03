Aubenas, France

Eric Terrisse n'en revient pas. Son dossier était bouclé. Il l'avait monté avec la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche et la pépinière d'entreprise d'Aubenas. Les échos étaient très bons. Et puis ce non de dernière minute pour un prêt de 20.000 € est tombé jeudi dernier. Une trésorerie nécessaire pour démarrer le projet.

Un projet jugé viable

Eric Terrisse avait réagi dès la liquidation judiciaire de Team07 en novembre dernier. Il était un des 37 salariés de cette entreprise spécialisée dans la livraison de colis en proximité. Pendant des semaines, il a monté son dossier et il a fini par trouver une banque qui le suivait, un donneur d'ordre qui acceptait de lui confier ses colis pour une distribution en Sud-Ardèche. Il avait même pu négocier des tarifs intéressants puisqu'après la disparition de Team07, ce sont des sous-traitants de Valence et d'Avignon qui acheminent les colis en Sud-Ardèche, une aberration économique. Seulement voilà, le donneur d'ordre payant à 60 jours, il faut de la trésorerie pour démarrer. C'est cette trésorerie qui vient de lui être refusée.

Six emplois à clé

Eric Terrisse prévoyait d'embaucher 5 ex collègues de Team07. "Et on aurait pu grandir" dit-il. Il a désormais du mal à y croire encore. Les élus très nombreux sur la photo après la liquidation judiciaire ne trouvent pas de solution. Seul le président du conseil départemental de l'Ardèche essaie de sauver le projet, mais les départements n'ont plus la compétence économique. Les jours qui viennent seront décisifs. Le donneur d'ordre qui attend la création de cette entreprise depuis trois mois devrait très prochainement trouver une autre solution.