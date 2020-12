L'Etat va investir 400 millions d'euros à l'échelle nationale dans des projets industriels du pays. Cinq entreprises des Vosges et de Meurthe-et-Moselle sont concernées.

Cinq entreprises des Vosges et de Meurthe-et-Moselle subventionnées par le fond de soutien aux industries

400 millions d'euros à l'échelle du pays pour soutenir l'investissement industriel, dès 2022. C'est ce que promet l'Etat dans le cadre du plan "France Relance".

29 projets sont soutenus dans la région Grand Est et cinq en Meurthe-et-Moselle est dans les Vosges.

Créer 254 emplois dans la région Grand Est

Dans un communiqué, la région Grand Est et la préfecture de la région Grand Est annoncent que " les projets soutenus permettront aux entreprises concernées de diversifier leur activité et de moderniser les procédés de fabrication ", un investissement qui permettra de "créer 254 emplois et d'en conforter 500 autres".

Des projets dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle

Parmi les entreprises subventionnées, le site de production de Norske Skog Golbey qui emploie 348 personnes. Le site sera prochainement transformés avec une nouvelle ligne de production de carton destinés au packaging. De nouveaux emplois seront créées, sans qu'un chiffre ne soit précisé par la région.

Le fabriquant de meuble WM88 à Chatenois, dans les Vosges, sera également subventionné comme la société de tissage de Gérardmer Garnier Thiebaut avec un projet de relocalisation de 842 000 €. En Meurthe-et-Moselle, les madeleines de Liverdun et Chanet Peinture à Longuyon, font aussi parties des lauréats.