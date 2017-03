Le Forum "Supporters de l'Emploi" fait le plein à Geoffroy-Guichard

Pour la quatrième fois le forum "Supporters de l'emploi" a permis, ce jeudi, de rassembler ceux qui cherchent de l'emploi et ceux qui en proposent, dans le cadre des salons du stade Geoffroy-Guichard. Plus de 3000 personnes ont fait le déplacement.

Avec deux amis, Loïc, 21 ans, est venu ce jeudi au Forum "Supporters de l'emploi", organisé au stade Geoffroy-Guichard par la ville, l'AS Saint-Étienne, Pôle Emploi Loire et l'Adie, une association de soutien aux exclus du marché du travail et du système bancaire pour créer leur entreprise. Leur but : trouver un CDD en attendant la rentrée prochaine. "J'ai déposé des CV à la Poste et au Géant-Casino de Monthieu", indique Loïc.

Comme eux, plus de 3 000 personnes ont fait le déplacement. Il faut dire que les 127 entreprises présentes, toutes partenaires de l'ASSE, proposaient plus de 500 emplois à pourvoir, dont plus de la moitié sous forme de CDI.

L'importance de la formation

"L'important, c'est de savoir exactement ce que l'on veut, pour être le plus convaincant possible", explique Kevin Lafay, qui travaille pour le cabinet de recrutement LIP Solutions RH à Saint-Etienne.

L'important est de bien savoir ce que l'on veut et de le montrer pendant l'entretien.

Pour cela, certains jeunes complètement exclus de l'emploi et du système scolaire entament une re-formation. C'est ce que propose l'école de la deuxième chance de la Loire, qui permet tous les ans à 350 jeunes de faire des stages tout en retravaillant les matières de base comme le français et l'informatique. C'est là que Loïc a déposé son dernier CV : "J'ai un CAP en horticulture, mais j'aimerais me reconvertir dans la vente."

"Les jeunes cherchent eux-mêmes les stages, ce qui leur permet de découvrir l'entreprise, et de se créer un réseau de patrons. Ils créent eux-mêmes leur réseau professionnel", explique le vice-président de l'école Laurent Vinot.

Reportage avec l'école de la deuxième chance au Forum des Métiers Partager le son sur : Copier

L'emploi progresse dans la Loire

Avec 38 000 chômeurs, la Loire a connu une progression en un an : 2 200 demandeurs d'emploi en moins. Mais plus de 4 sur 10 sont des chômeurs de longue durée : ils sont à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an.

"C'est pour cela que ces forums sont très appréciés, à la fois des demandeurs d'emplois et des patrons, explique Luc Darmais, directeur de Pôle Emploi dans la Loire. Pour un chercheur d'emplois, il est difficile d'obtenir des entretiens d'embauche, là, ils sont directement face à des potentiels employeurs. Chaque demandeur d'emploi croise quatre ou cinq entreprises différentes, alors que les recruteurs voient une douzaine de candidats. Cela accélère les processus. De plus, l'accueil par l'AS Saint-Étienne ici à Geoffroy-Guichard augmente la popularité du rendez-vous et le nombre d'intéressés, chercheurs comme entreprises."