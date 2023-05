Le Fourgon livre des boissons et des produits ménagers dans des bouteilles en verre consignées, à Toulouse

Le Fourgon livre et récupère des boissons dans des bouteilles en verre

L'entreprise Le Fourgon vient de débarquer à Toulouse et parie sur la consigne en verre. Le principe est simple : vous sélectionnez sur l'application votre boisson ou produit ménager, un véhicule électrique vous livre le jour même gratuitement, et récupère les bouteilles consignées vides. Un minimum de 12 bouteilles doit être commandé, et il faut être présent au domicile pour réceptionner la livraison. Pour 1 litre de lait il faut compter 1,70 euro, autour de 3 euros pour le jus d'orange. Le site propose 350 références.

Charles Christory, co-fondateur du Fourgon, était l'invité de "La Nouvelle Eco " sur France Bleu Occitanie, ce mercredi 10 mai 2023. Il explique qu'une bouteille "peut être réutilisée une quarantaine de fois". L’objectif est de réutiliser 200.000 bouteilles par mois à Toulouse, d’ici un an. Chaque bouteille réutilisée permet de réduire de 75% la consommation d’énergie, de 79% les émissions de CO2 et d’économiser 33% d’eau, nous assure-t-on.

Des entreprises locales

Charles Christory explique qu'il travaille avec des partenaires locaux, situés à moins de 150 km de la ville rose. "On cherche toujours de nouveaux producteurs", détaille-t-il. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez écrire à l'adresse : contact@lefourgon.com

Le Fourgon aimerait aussi créer trois CDI à Toulouse, et même une quinzaine d'ici plusieurs mois.