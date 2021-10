Le Foyer de l'enfance à Châteauroux rappelé à l'ordre pour sa mauvaise gestion

Le Foyer de l'enfance Blanche de Fontarce à Châteauroux est épinglé par la chambre régionale des comptes pour la gestion de son budget et de son organisation. Depuis des années déjà, les agents du foyer dénoncent une mauvaise gestion.

"L'établissement Blanche de Fontarce fait face à une complexité de gestion qu'il peine à maîtriser", annonce le rapport de la chambre régionale des comptes ce mardi. Entre 2014 et 2019, la chambre a contrôlé la gestion et l'organisation du Foyer de l'enfance situé à Châteauroux et rappelle désormais l'établissement à l'ordre.

Mauvaise gestion du budget

Le document soulève plusieurs problèmes dans la gestion de l'établissement, à commencer par une mauvaise gestion du budget. Sur la période contrôlée, la chambre régionale des comptes note que le Foyer a tendance à s'endetter alors qu'il investit dans le même temps dans la rénovation de ses établissements. L'organisation du budget est aussi pointée du doigt. "Son organisation budgétaire impliquait en 2018 un budget principal et douze budget annexes", explique le rapport. "Cette organisation gagnerait à être simplifiée."

Le rapport souligne aussi des manquements de la part du conseil d'administration. La chambre régionale des comptes prend notamment exemple sur la rénovation, en 2012, du logement de fonction de l'ancien directeur du Foyer. Un bâtiment nommé la "maison forestière" est réhabilitée par l'établissement. Le montant des travaux autorisé est fixé à 350.000 euros par le conseil d'administration. La rénovation aura finalement coûté plus de 500.000 euros, selon la chambre des comptes, sans qu'aucun bilan du coût n'ait été soumis au conseil.

Plusieurs recommandations

Dans son rapport, la chambre régionale des comptes émet sept recommandations, pour mettre fin à ces irrégularités. Le Foyer Blanche de Fontarce est notamment appelé à mieux programmer ses investissements et mieux établir les compétences de contrôle interne du conseil d'administration.

Un rappel à l'ordre qui porte sur des "complexités de gestion", mais pas sur les conditions d'accueil des jeunes mineurs, dénoncées depuis des mois par les agents du Foyer. Faute de places dans les autres établissements du département, le Foyer de l'Enfance Blanche de Fontarce héberge entre 38 et 46 jeunes, alors qu'il n'a que 36 places.