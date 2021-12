Le Fraternoël du secours catholique de Besançon

Pas de grande tablée pour un Noël solidaire au secours catholique à Besançon, en raison bien sûr du contexte sanitaire, mais une opération baptisée "Fraternoël" pour "fraternité de Noël". L'association a donc offert ce vendredi 24 décembre 2021, 130 repas à emporter, des petits cadeaux et des kits animation à ses "accueillis", des familles dans le besoin qu'elle accompagne tout au long de l'année.

Les familles ont reçu un kit animation pour un repas de Noël plus convivial. © Radio France - Anne Fauvarque

Les familles sont passées à la maison du secours catholique rue des Founottes, boire un café, prendre une photo avec le Père Noël et leurs paquets, comme cette Maman, qui raconte son quotidien plus que difficile. "Je suis seule avec trois enfants, confie-t-elle, deux de 21 ans qui n'ont droit à rien, et la dernière de 9 ans. Et j'ai 478 euros par mois".

Cette mère de famille raconte son quotidien plus que difficile Copier

La mère de famille qui remercie les associations, car dit-elle "nous à la base on ne faisait rien. J'ai pas acheté de cadeaux à mes enfants. Là, ils auront un petit peu plus".

Les cadeaux solidaires ont été confectionnés par les paroissiens et les écoles catholiques de Besançon. © Radio France - Anne Fauvarque

Une maman qui en a profité pour papoter avec les bénévoles, un milieu qu'elle connaît bien car elle a été elle-même bénévole au secours catholique. Un esprit fraternel donc et c'est bien ce qui compte en cette période, raconte Nicolas Oudot, animateur au secours catholique de Besançon.

Nicolas Oudot, animateur au secours catholique de Besançon Copier

"On n'est pas des distributeurs de repas. On est vraiment là pour offrir de l'animation ET du repas". D'où le kit de table avec son set, sa bougie et son photophore entre autres, son repas avec entrée, plat, dessert, confectionné par un restaurateur solidaire de la rue Courbet à Besançon ( le secours catholique lui verse une somme modique) et des cadeaux, des boites solidaires confectionnées par les paroissiens et des écoles catholiques.