Le fret ferroviaire sur les bons rails au sud de la Côte-d’Or avec la CCI Métropole de Bourgogne

Les trains de marchandises avancent dans la bonne direction en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire. Et l’aide de la Chambre de commerce et de l’industrie Métropole de Bourgogne n’y est pas étrangère. Cette nouvelle CCI est née à la fin novembre 2021 de la fusion entre les chambres de commerce de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire.

Son objectif ? Miser sur le fret ferroviaire, le transport de marchandises et de conteneurs, au service des entreprises. En intensifiant la cadence, pour dépasser les 1 800 trajets déjà réalisés par an par la CCI Métropole de Bourgogne. Elle utilise maintenant 2 locomotives qui relient les marchandises entre les ports de Pagny-la-Ville au sud de Beaune, et de Chalon-sur-Saône, plus Mâcon (en Saône-et-Loire).

Le principe est simple : les camions des entreprises amènent leurs remorques avec leurs marchandises, ou même des matières premières. Les stocks sont alors chargés dans des locomotives, affrétées par la CCI.

3 villes concernées

Ces mêmes locomotives permettent de transiter par les 3 ports de Pagny-la-Ville, Châlon-sur-Saône et Mâcon en Saône-et-Loire. Des ports donc avec des voies ferrées, la CCI prenant la place de la SNCF, dans un marché concurrentiel.

La CCI Métropole de Bourgogne fait ainsi du fret ferroviaire l’une de ses priorités pour l’année. Il le faudra bien : une directive européenne demande à ramener le fret ferroviaire à 30% du trafic total des marchandises en circulation.

De quoi doper l'économie et l'attractivité du secteur pour Pascal Gautheron, 63 ans, le président de la nouvelle CCI Métropole de Bourgogne depuis le 29 novembre 2021. Il représente maintenant les intérêts des entreprises de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire.

Pascal Gautheron est le président de la nouvelle CCI Métropole de Bourgogne. © Radio France - Alexandre Lepère

On parle ainsi d’un boom pour 2022 et “tout s’aligne” selon Pascal Gautheron. “Le fret est crédible avec l’aspect environnemental et la lutte contre la pollution. Il y a une forte demande de la part des entreprises de la Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Des céréaliers ou des entreprises de pneumatiques sollicitent ainsi la nouvelle CCI pour le train au lieu d’envoyer des camions de marchandises sur les routes."

Une forte croissance pour Pagny-la-Ville

La CCI embauche du personnel et fait passer des licences d’opérateurs ferroviaires pour ses trains. “On devient un opérateur pour aller chercher par exemple des marchandises à Gevrey-Chambertin” indique Pascal Gautheron.

Le secteur est ainsi une étape importante, sur l’axe du fret de marchandises, entre le Sud et le Nord de la France, voire de l’Europe. Des partenariats sont même passés sur le Canal Rhin-Rhône. Le port de Pagny-la-Ville est en ce sens considéré comme une base arrière du port de Marseille ! “La zone à Pagny-la-Ville est considérée comme intéressante, avec une zone disponible de 120 hectares, soit bien plus que Chalon-sur-Saône et Mâcon“ appuie Pascal Gautheron.

Et depuis un an, le président de la CCI Métropole de Bourgogne parle déjà depuis l'an dernier d'une croissance de 10% du nombre d'entreprises qui font transiter leurs marchandises sur le port de la ville de Pagny. Des projets de grande ampleur seront bientôt portés. Grâce au fret ferroviaire “il faut s’attendre à un fort développement de Pagny” se réjouit Pascal Gautheron.

Pagny-la-Ville, Châlon-sur-Saône et Mâcon : trois ports réunis sous une seule et même marque : Aproport, avec un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros pour l’année 2021, avec 48 salariés.

Le Covid ne ralentit pas pour l’instant la feuille de route de Pascal Gautheron. Un président confiant pour l’avenir : des nouveaux emplois vont apparaître à Pagny-la-Ville d’ici 2025, avec des postes en tant que transporteur logistique ou dans la production industrielle.