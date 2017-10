Le fromage époisses peut à nouveau être vendu en Chine

La Chine autorise à nouveau l'importation de fromages français après de longues semaines de tergiversations. Une bonne nouvelle pour l'époisses même si ses ventes dans la république démocratique restent anecdotiques.

Après des semaines d'incertitude, ça y est, la Chine accepte le retour des fromages français sur ses étals. Les autorités sanitaires Chinoises s'étaient inquiétées de la présence de bactéries dans nos fromages. Il aura fallu plusieurs réunions pour leur prouver qu'elles n'ont aucun impact sur la santé des consommateurs. Du coup, la République démocratique de Chine autorise depuis cette semaine à nouveau leur importation.

Un feu vert dont on se réjouit en Côte-d'Or et en Haute Marne, du côté du syndicat de défense de l'époisses. Même si, son animatrice, Alexandra Jacquot, n'en fait pas tout un fromage car explique-t'elle "le fromage expédié en Chine reste anecdotique. Par rapport à un tonnage de 1400 tonnes produit en époisses annuellement, seulement une centaine de kilos est expédiée en Chine, mais on ne peut que se réjouir de la réouverture de la frontière."

L'époisses surtout exportée vers l'Europe du Nord

"L'export en époisses est en plein développement" selon Alexandra Jacquot, "surtout vers les pays émergents, mais vers des pays comme la Chine, pourquoi pas ? C'est un marché qui est encore très porteur pour nous." L'époisses est surtout destinés à des magasins spécialisés et touche en Chine surtout des Français qui vivent dans le pays. Les principaux pays où notre fromage régional affiné au marc de Bourgogne est exporté restent ceux du Bénélux, l'Allemagne, l'Angleterre et maintenant aussi les Etats Unis