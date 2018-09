Les travaux en cours le long de l'autoroute A72, devraient s'achever d'ici un an.

Mais d’ores et déjà, selon, le promoteur Apsys, 80% des 70 enseignes prévues ont bien confirmé leur installation sur le site de Monthieu.

Et ces 70 enseignes donc devraient assurer l’emploi de 750 salariés. Apsys, le promoteur en recrutera pour sa parte une cinquantaine pour le fonctionnement du centre commercial.

Pôle Emploi est déjà sur les rangs pour assurer le recrutement de ces salariés.

'Nous allons mobiliser les équipes de notre réseau. on est bien conscient de l'enjeu hyper important pour le secteur de Saint-Étienne. On va utiliser les réseaux sociaux, notre page Facebook et le site de Pôle Emploi pour démultiplier les offres. Luc Darnay directeur départemental Pole Emploi Loire, Haute Loire

Apsys, le promoteur veut lancer dès que possible les procédures de recrutement pour pouvoir être pleinement opérationnel au moment de l'inauguration.

Le président d'Apsys Maurice Bansay très satisfait de l’avancée de la commercialisation confirme que le site va créer plus 800 emplois.

Le projet est très avancé au niveau de la commercialisation a plus d un an de l'ouverture on est a 80% des enseignes qui ont confirmé leur signature. On travail sur le cahier des charges de leur besoins d'embauche avec une méthodologie de recrutement qui va bénéficier en priorité aux demandeurs d'emploi de l'agglomération. Maurice Bansay Président d'Apsys.