Bourgueil, Indre-et-Loire, France

Mac Donald's a déjà recruté 15 personnes pour son restaurant qui doit ouvrir le 20 février prochain à Bourgueil. Il lui reste encore 25 postes à pourvoir, des CDI de 24h par semaine pour lesquels aucun diplôme particulier, ou aucune expérience précise, ne sont demandés.

Une bonne nouvelle, à plusieurs égards

D'abord, le profil des personnes recrutées. Les postes chez Mac Do sont souvent considérées comme étant plus ou moins réservés aux étudiants, mais comme il y en a peu sur le bassin de Bourgueil, ce sont des demandeurs d'emploi plus classiques qui sont cette fois concernés. "On a privilégié les demandeurs d'emploi qui au moment de leur inscription, disent rechercher uniquement un temps partiel parce qu'on pensait que ce pouvait être un bon complément" explique Carole Lamy-Perret, responsable d'équipe au Pôle Emploi de Chinon.

Autre bon point, la nature même des postes, des CDI, alors que ce sont souvent des contrats saisonniers qui sont proposés dans le bassin de Bourgueil, que ce soit dans l'hôtellerie restauration ou dans le secteur agricole. Mais il faut aussi regarder au delà de Mac Do pour Carole Lamy Perret. "Il n'y a pas que Mac Donald's qui va recruter puisqu'une zone se développe tout autour, il y aura d'autres magasins, d'autres commerces. Pour nous, sur Bourgueil, ça va générer pas mal d'emplois. Notre activité à nous c'est d'informer les demandeurs d'emploi de cette opportunité locale". Elle affirme constater depuis quelques mois une reprise économique dans son bassin d'emploi.

Au total plus d'une cinquantaine de postes vont donc être créés. C'est loin d'être négligeable, alors que l'an dernier, 2000 postes avaient été proposés sur ce bassin d'emploi.

La prochaine réunion d'information sur les postes restant à pourvoir au futur Mac Do de Bourgueil aura lieu ce mercredi 10 janvier, à 9h30, dans le bâtiment communautaire de Bourgueil. Les demandeurs d'emploi intéressés sont invités à s'y rendre, et/ou à postuler directement sur le site de Pôle Emploi.