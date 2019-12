"Le futur système de retraite sera plus juste et plus solidaire" Daniel Labaronne député LREM d'Indre-et-Loire

Daniel Labaronne était l'invité de France Bleu Touraine ce mercredi matin. Le député LREM de la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire a été désigné par la majorité "ambassadeur" de cette réforme des retraites en région Centre-Val de Loire. Pour lui, les Français n'ont aucune raison de se mobiliser contre cette réforme des retraites.

Et de citer les avantages de la réforme : pension minimale pour tous de 1 000 euros pour une carrière complète, les pensions des mères de famille seront améliorées car demain, le calcul de leur pension sera majoré dès le premier enfant.

Pour eux comme pour les autres catégories professionnelles exposées au risque et dont le métier est difficile , ils bénéficieront d'un système de retraite beaucoup plus juste qu'il ne l'est aujourd'hui. Quant aux enseignants, le gouvernement vient de lancer un grand chantier de négociations pour revaloriser leur rémunération et éviter ainsi toute baisse de leurs pensions. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi les enseignants sont en grève"