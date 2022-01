Le Futuroscope fait sa rentrée après une année 2021 bousculée par le covid-19

Après les cinq semaines de fermeture annuelle qui permettent d'effectuer la maintenance du site, la réouverture du Futuroscope approche à grands pas. Le parc qui va rouvrir ses portes le 5 février prochain a massivement investi pour rester attractif. Malgré une année 2021 compliquée en raison du covid qui s'est traduite par une perte de 12 millions d'euros, la direction affiche sa confiance et affirme que "les perspectives sont bonnes".

Il faut dire que malgré la pandémie "le grand plan d'investissement a été validé" par les actionnaires et les partenaires historiques dont fait partie le département de la Vienne. A savoir, 300 millions d'euros d'investissements, dont 225 millions d'euros avant 2025. De quoi commencer l'année sous les meilleurs auspices.

Un plan de relance de 300 millions d'euros

"Amorcer un tournant très fort avec un feu d'artifices de nouveautés", ce sont les mots introductifs de la prise de parole de Rodolphe Bouin, ce jeudi, en direct du Futuroscope. Le Président du Directoire a annoncé l'arrivée d'une nouvelle attraction intitulée "Chasseurs de tornades" qui devrait être inaugurée en mai prochain.

Avec 21 millions d'euros d'investissement "Chasseurs de tornades" détrône "Objectif Mars" au rayon du plus gros investissement de l'histoire du Futuroscope pour une attraction. Avec "Chasseurs de tornades", le parc fera vivre au public les aventures de Mélanie et Albert, deux chasseurs de tornades. Une thématique forte qui met en lumière les caprices météorologiques de certaines zones du globe.

Un sujet de fond, traité de façon ludique, avec un époustouflant spectacle son et lumière, projetait sur un écran LED de 500 m2, le plus grand d'Europe. Sur une plateforme rotative, 120 personnes prendront place à chaque session pour une capacité d'accueil d'un millier de visiteurs par heure. Une aventure à vivre en famille, accessible pour les plus jeunes, une fois la barre des 1m05 franchie.

Hôtel aux allures de vaisseau spatial

Il aura fallu plus de trois ans aux équipes du Futuroscope pour penser, conceptualiser et fabriquer cette nouvelle attraction. Et ce n'est pas tout, l'année 2022 verra aussi l'inauguration d'un hôtel thématique "Station Spatiale" et un restaurant ouvert aux visiteurs du parc, mais aussi au grand public.

Soucieux de développer son offre globale "Resort", comprenez complexe global, le président du directoire Rodolphe Bouin a amorcé un tout nouveau virage pour le Futuroscope. Ainsi, cet hôtel 4 étoiles aux allures de vaisseau spatial aux portes grises futuristes, aux lumières bleues, et à la décoration avant-gardiste en est l'illustration. Cet établissement qui totalisera 76 chambres sera inauguré en avril.

Résolument haut de gamme, il vise une clientèle familiale, en quête d'une immersion globale. Cet hôtel sera accompagné à quelques dizaines de mètres d'un restaurant nommé Space Look. Positionné à proximité de l'entrée du parc, il recevra les visiteurs mais aussi une clientèle grand public des environs pas nécessairement en visite du Futuroscope. Afin de faire fonctionner ces équipements, ce sont environ 130 personnes qui ont été embauchées en ce début d'année par le parc.