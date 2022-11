Le Gaillac nouveau, de plus en plus populaire, célébré cette semaine dans le Tarn

Quelles saveurs aura cette année le Gaillac primeur ? Comme le Beaujolais nouveau, les premiers tonneaux de Gaillac sont ouverts en cette semaine de la mi-novembre. Caroline David du Château Clément Termes, installé à Lisle-sur-Tarn, était l'invitée de La nouvelle éco ce jeudi 17 novembre.

La fête a démarré dès mercredi soir ?

Oui depuis hier soir minuit, le tonneau de Gaillac primeur a été mis en perce. Nous sommes partis pour quatre jours de fête dans le domaine. Dès ce jeudi soir, place de la Libération à Gaillac avec un évènement collectif où tous les vignerons gaillacois offrent un apéritif à la population.

Et plusieurs domaines vont ouvrir leurs portes ?

Entre 20 et 30 domaines qui ouvrent leurs portes. C'est l'occasion pour l'ensemble de la profession d'ouvrir les chais, de faire déguster le primeur et toutes les autres cuvées, le Gaillac a une large palette de vins.

Le Gaillac nouveau commence à peser économiquement ?

Nous vendons les premières cuvées issues de ces vendanges. C'est vrai que c'est une trésorerie qui est quasi-immédiate, qui entre dans les caisses. Donc c'est vrai qu'économiquement ce n'est pas négligeable. En plus, en cet après-Covid, il y a un regain nouveau pour les vins nouveaux et les vins primeurs donc les gens sont vraiment enclin à aller chez le vigneron. Le consommateur est très curieux.

C'est toute la réputation du Gaillac qui s'est améliorée ces dernières années ?

Cela fait plus d'une quinzaine d'années. Gaillac a su prendre un virage, a su se réinventer, se remettre en question. Une remise en question tant au niveau des plantations de cépages, de cultures et de vinification. Nous avons aujourd'hui toute une jeune génération qui vient sur nos vins. Ils s'aperçoivent qu'il y a des vins sympas, avec de très bons rapports qualité-prix. On peut se faire plaisir à Gaillac à moins de dix euros.

Pas uniquement du rouge ?

Du rouge, du blanc sec, perlé, doux. C'est aussi de la vendange tardive et nous avons également une méthode gaillacoise à base de Mauzac qui est vraiment le produit de fin de repas très festif et très léger.