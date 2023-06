"Le Galoubet" : une pension de famille destinée aux plus précaires inaugurée à Clermont-Ferrand

Richard, barbe blanche et veste sur le dos, a déjà ses marques. Il faut dire que le septuagénaire habite rue Vaucanson à Clermont-Ferrand depuis déjà six mois. C'est ici que se trouve la pension de famille "Le Galoubet" lancée par l'association Habitat et humanisme Auvergne . Un bâtiment de 25 logements destinés à des personnes seules et isolées. Elles peuvent rester vivre ici autant de temps qu'elles le souhaitent, sans limite dans le temps. A l'intérieur deux types de studios : 20 ou 30 m2. Richard fait la visite : "C'est un logement de 30 mètres carrés tout équipé. Et en plus de ça, il y a facilité de faire à manger et puis il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Tout fonctionne bien."

Une réalisation innovante sur le plan social et écologique

Richard vit au "Galoubet" depuis six mois. © Radio France - Pierre Frasiak

Au rez-de-chaussée on trouve une salle commune, une buanderie, une terrasse, un jardin partagé. Des bénévoles et deux personnels sont présents pour accompagner les résidents. Maëva Binon est assistante sociale au "Galoubet", elle décrit son rôle au quotidien : "On peut aussi bien aller aider à réparer un robinet, aller boire un café chez un résident, aider sur l'administratif ou accompagner à l'extérieur pour des rendez-vous médicaux. La polyvalence, je pense que ça résume bien nos missions du quotidien".

Un accompagnement dans un cadre agréable. Le bâtiment est "passif" sur le plan énergétique. Des matériaux renouvelables et biosourcés ont été utilisés pour la construction, certains murs en "ossature bois triple isolation" et l'énergie solaire est captée sur le toit pour chauffer en partie l'eau utilisée. Une réalisation novatrice sur le plan social et écologique, c'est tout l'objectif de l'association Habitat et humanisme Auvergne . Le président du directoire, Philippe Peltier, explique la démarche poursuivie : "On démarre par prendre soin de ces résidents pour les aider à se reconstruire, leur permettant de retrouver ce que l'on appelle dans notre vocabulaire "le pouvoir d'agir", c'est à dire la capacité de se prendre en main. C'est ce chemin-là qu'on essaie de construire avec nos permanents et nos bénévoles".

24 logements sur 25 déjà occupés

Résidents, associatifs et élus étaient réunis lors de l'inauguration. © Radio France - Pierre Frasiak

Un projet mené à bien grâce au financement de l'Etat via le plan "Logement d'abord" et des collectivités locales, mais aussi de nombreux mécènes privés (Leroy Merlin, fondation Macif, Whirlpool…). En quelques mois d'existence, "Le Galoubet" a déjà quasiment atteint le maximum de sa capacité d'accueil : sur 25 logements créés, 24 sont occupés.