Le Garage du Belvédère à Saint Pierre du Mont : une affaire qui roule

Le Garage du Belvédère à Saint Pierre du Mont voit passer entre 6 et 10 voitures par jour, pour de l’entretien et des réparations. Yannick Gautier et son équipe ( un mécanicien et une secrétaire) ont du succès. Devant l’établissement, sur le parking, de nombreux véhicules sont en attente : mais cela ne veut pas dire forcément du retard, explique le patron : « la mécanique n’est pas une science exacte, donc, ce n’est pas toujours simple d’être un garage multimarques et de pouvoir aisément trouver toutes les pannes. » Les interventions sur les voitures vont d’une crevaison, à une panne électrique, en passant par les problèmes de turbo ou d’injecteurs.

Interview de Yannick Gautier dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Une partie du garage du Belvédère © Radio France - Tomasz Ryba

L’année 2020 a vu moins de déplacements, moins d’utilisation de la voiture, en raison des confinements et des couvre-feu. Mais dans l’ensemble, les landais ont utilisé leur véhicule au cours des 12 derniers mois, et les entretiens ont pu continuer confirme Yannick Gautier. Ils sont donc nombreux à venir lui confier leur voiture. Un succès qui s’explique par « des prix cohérents, un accueil des clients avec le sourire et la bonne humeur ». La convivialité, c’est un atout, pour le patron du Garage du Belvédère.

Je pense que les gens en ont un peu marre de tous ces garages où ils sont reçu avec costard-cravate, moi je suis à l’atelier, à l’accueil.

Si ça tourne toujours aussi bien, Yannick compte embaucher une deuxième personne à l’atelier. Le garage est ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 20h.

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.