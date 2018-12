Le Gard a encore des efforts à faire pour le tri des emballages

Gard, France

C'est le constat dressé par CITEO (Ex Eco Emballage et Eco folio), l'organisme agréé notamment pour sensibiliser les consommateurs au geste du tri, financer la collecte, le tri et le recyclage des emballages et des papiers. En France aujourd'hui, 68 % des emballages et 57,6% des papiers sont recyclés grâce au tri. L'objectif est d'atteindre 75% dans les années qui viennent. Encore faut-il pour cela qu'on fasse les bons gestes du tri. Ce n'est pas encore totalement acquis dans le Gard.

"Parmi les points faibles de ce dispositif, on a souvent une complexité pour l' habitant de connaître les consignes de tri sur son territoire parce que les systèmes peuvent être différents d'une collectivité à l'autre. Il faudrait une simplification et une harmonisation du message dans le département. "

Laure Poddevin, directrice régionale de CITEO Copier

Le dechet, une matière première pour l'industrie

La preuve, on peut aujourd'hui pratiquement trier tous les emballages, notamment les plastiques : les bouteilles et flacons mais aussi les films, sacs, pots et barquettes. Mais l'information a du mal à parvenir jusqu'aux habitants. Plus de déchets triés, c'est pourtant davantage de ressources naturelles préservées.

"Ce déchet, il devient en fait une matière première pour l'industrie. Dans le Gard, le verre recyclé permet par exemple de fabriquer 42 millions de nouvelles bouteilles en verre".

Réduire les emballages à la source

Un effort est également demandé en amont, aux industriels qui produisent les emballages. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Chez Royal Canin par exemple,la diminution de l'épaisseur de film plastique a permis de réduire de plus de 13 à 20% le poids des sachets de croquettes. L'entreprise a également pris l'engagement d'avoir 100% de ses emballages recyclables d'ici 2025.

Pour aider les consommateurs à faire les bons gestes du tri, CITEO propose une application gratuite "Le guide du tri" à télécharger sur son smartphone. Il suffit notamment de rentrer son code postal pour connaître tous les points de collecte près de chez soi. Elle vous dira également quoi faire avec les emballages ou les objet et vous indiquera la bonne couleur de bac